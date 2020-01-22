İskelen düşen işçi yaralandı
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İskelen düşen işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

22.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:08
İskelen düşen işçi yaralandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Çelik binanın dışında kurulan iskelede çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çetin Çelik'in yaralandığını gören arkadaşları 112 Acil'e verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çetin Çelik'e ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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