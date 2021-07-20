Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası başlıyor!

League of Legends Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası, 31 Temmuz - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası duyuruldu. 31 Temmuz - 4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın formatı, katılım şartları, düzenleneceği tarihler ve ödül havuzu League of Legends resmi web sitesi üzerinden detaylı olarak paylaşıldı.

Turnuva kayıtları 26 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da A grubu ile başlayacak. Toplamda 4 grubun olacağı turnuvada kayıtlar sırasıyla gerçekleşecek.

Turnuva Formatı

Turnuva grup aşamaları ile başlayacak. 4 hafta boyunca 4 ayrı grup maçı oynanacak ve her gruba maksimum 128 takım alınacak. Grubu birinci bitiren takımlar Playoff'a yükselecek. 4 takım ile oynanacak Play-off sonrasında en iyi iki takım final mücadelesinde yer alacak.

Grup aşamaları tekli eleme usulü ile ilerleyecek ve yarı final, üçüncülük, final karşılaşmaları 3 maç üzerinden oynanacak.

Grup birincisi olarak Play-off aşamasına yükselen 4 takım, bu aşamada 3 maç üzerinden karşılaşacak. Büyük final ise 5 maç üzerinden oynanacak.

Katılım şartları

Turnuvaya katılacak tüm oyuncuların; 13 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 18 yaş altı oyuncuların para ödülleri, yasal vasilerinden alınacak onaylı bilgi formu ile iletilecek. Ayrıca katılacak oyuncuların Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yer alan takımların herhangi biri ile aktif sözleşmesinin bulunmaması gerekir.

Tarihler

A Grubu kayıtlar: 26 Temmuz, saat 10.00 - 30 Temmuz 2021, saat 23.59

A Grubu karşılaşmalar: 31 Temmuz, saat 12.00 - 1 Ağustos 2021, saat 12.00

B Grubu kayıtlar: 2 Ağustos, saat 10.00 - 6 Ağustos 2021, saat 23.59

B Grubu karşılaşmalar: 7 Ağustos, saat 12.00 - 8 Ağustos 2021, saat 12.00

C Grubu kayıtlar: 9 Ağustos, saat 10.00 - 13 Ağustos 2021, saat 23.59

C Grubu karşılaşmalar: 14 Ağustos, saat 12.00 - 15 Ağustos 2021, saat 12.00

D Grubu kayıtlar: 16 Ağustos, saat 10.00 - 20 Ağustos 2021, saat 23.59

D Grubu karşılaşmalar: 21 Ağustos, saat 12.00 - 22 Ağustos 2021, saat 12.00

Play-off ve 3.lük karşılaşması: 28 Ağustos 2021

Büyük final: 4 Eylül 2021

Ödüller

Grup aşamalarında 2500 TL ödül ve 40 adet Usta İşi Sandık Seti verilecek.

Takım: 1000 TL + 50 adet Usta İşi Sandık Seti

Takım: 750 TL + 50 adet Usta İşi Sandık Seti

Takım: 500 TL + 35 adet Usta İşi Sandık Seti

Takım: 250 TL + 35 adet Usta İşi Sandık Seti

5-8. Takım: 25 adet Usta İşi Sandık Seti

9-16. Takım: 15 adet Usta İşi Sandık Seti

Play-off aşamasında ise 12.750 TL ödül dağıtılacak.

Takım: 5000 TL

Takım: 3750 TL

Takım: 2500 TL

Takım: 1500 TL

Işık Muhafızları Topluluk Turnuvası hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros