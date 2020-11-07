İshak Gazel: "Beton yollarımıza yenileri ekleniyor"
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İshak Gazel: "Beton yollarımıza yenileri ekleniyor"

07.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:45
İshak Gazel:

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, taşıma gücü maliyeti, kullanım ve bakım masrafları açısından daha avantajlı, çevreye uyumlu, sürücüye dost ve yerli imalat beton yollara yenilerinin eklendiğini ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, taşıma gücü maliyeti, kullanım ve bakım masrafları açısından daha avantajlı, çevreye uyumlu, sürücüye dost ve yerli imalat beton yollara yenilerinin eklendiğini ifade etti.

Beton yolların sıcak asfalt maliyetinden yüzde 50 daha ucuz, kalitesinin sıcak asfaltı aratmadığını söyleyen Milletvekili İshak Gazel," Dumlupınar ilçemizde yaptığımız uygulama gayet başarılı. Uygulamanın hayırlı olmasını dilerim. Beton, yolların avantajlarının başında yüzde 100 yerli ve milli ürün olmasıdır. Taşıma gücü yüksek.Üzerine gelen yükleri asfalta göre daha geniş bir alana yayarak tabana iletiyor. Maliyet olarak asfalta göre düşük maliyetlidir. Ayrıca asfalta göre daha az mevsimsel hasara uğruyor. Asfaltta oluşabilecek oluklar ve oyuklarda su birikintisi oluşabileceği ve kış mevsiminde donma meydana gelebiliyor. Beton yolların yüzeyi düz ve yıpranma oranı az olduğu için daha güvenli" dedi.

Beton yolların her mevsimde ve her koşulda yapılabildiğine dikkat çeken Gazel, "Asfalt sıcak havalarda yapılmaktadır. Beton, doğaya ve kentsel çevreye zarar vermiyor. Kısa durma mesafesi sağlıyor. Gece görüşünü kolaylaştıyor. Rengi açık renk olduğundan araç farları ve sokak lambalarının ışıklarını daha iyi yansıtıyor.Kanaatim beton yol uygulamasının özellikle köy yollarında daha fazla uygulanmasıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA

İshak Gazel: 'Beton yollarımıza yenileri ekleniyor'
İshak Gazel: 'Beton yollarımıza yenileri ekleniyor'
İshak Gazel: 'Beton yollarımıza yenileri ekleniyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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