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Son dakika haber: İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde işe gitmek için sabah erken saatte evden çıkan şahıs, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde işe gitmek için sabah erken saatte evden çıkan şahıs, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokakta yaşandı. İddiaya göre Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı. Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesiyle uykularından uyanan mahalleli, Aziz Erkan'ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet hastanesine kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

Son dakika haber: İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

Son dakika haber: İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü

Son dakika haber: İşe giderken sırtından vurularak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri
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