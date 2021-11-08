Türkiye'nin yıl sonuna doğru gündemine oturan asgari ücret için çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaya başlamasından önce hükümet, İşçi ve işveren tarafından ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. İşçinin asgari ücret zam beklentisi ne kadar? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete 45 yılın en büyük zammının yapılacağını ifade ederken işçi tarafı da enflasyonun üzerinde yüzde 20 civarında zam beklentisine girdi. Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda da asgari ücretin gündeme geleceği öne sürüldü.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

hükümet 2500'ün üzerinde sektörde araştırmalara başladı. Bakan Bilgin, işçileri koruyacak asgari ücret zammının yapılacağını da belirtti. İşçi tarafı makul ve kabul edilebilir bir zam oranıyla masadan kalkmak istiyor.

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