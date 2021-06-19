İşçilerden BAGFAŞ'a tam destek

İşçilerden BAGFAŞ'a tam destek Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı çerçevesinde denize temizliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla faaliyetlerinin durdurulması için 50 gün süre verilen BAGFAŞ'ta fabrika işçileri ve Petrol-İş Sendikası...

İşçilerden BAGFAŞ'a tam destek

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı çerçevesinde denize temizliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla faaliyetlerinin durdurulması için 50 gün süre verilen BAGFAŞ'ta fabrika işçileri ve Petrol-İş Sendikası Bandırma Şubesi temsilcileri fabrika önünde basın açıklaması yaptı.

Bandırma - Erdek Karayolu üzerinde bulunan ve bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanarak uygulamaya konulan Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilen Bandırma Gübre Fabrikaları'nda işçiler ve Petrol-İş Sendikası Bandırma Şubesi temsilcileri basın açıklamasında bulundu. Fabrika önünde toplanan yaklaşık 100 kişi BAGFAŞ'ın kapatılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı, "Yaklaşık 1 aydır Marmara Denizi'nde salya ile ilgili bir sorun var. Bu konuda da bizim geçmiş dönemden kuşaklarımızdan bize kalan bir miras bu. Fakat bu işi BAGFAŞ ile özdeşleştirmek, ya da BAGFAŞ Denizi kirletiyor şeklindeki son çıkan olaylar doğruyu yansıtmamaktadır bence. Elbette etken midir, etkendir. Bizim burada özellikle BAGFAŞ yöneticilerinden ve mülki amirlerimizden bir talebimiz oldu. Burası ile ilgili bir genel değerlendirme yapılsın. Elbette ki bu konu değerlendirmeye alındığında ne kadar kirletip kirletmediği ortaya çıkacaktır. Zaten yıllardır BAGFAŞ'ın denizi kirletmesi ile ilgili buraya değişik zamanlarda ekipler geliyor ve kontrollerini yapıyorlar. Biz bunlara şahit olup devamlı görüyoruz. Ama bizim burada nacizhane önerimiz tekrar bu işin değerlendirilerek BAGFAŞ'ın burada yaşatılması. Yaklaşık 52 yıldır gerçekten Türkiye sanayisine hem girdi olarak hem de ihracat olarak çok büyük katkıları var BAGFAŞ'ın. Bunu inkar etmemiz mümkün değil. Özellikle de Marmara Bölgesi'ndeki tarıma ne kadar faydalı olduğunu tüm çiftçilerimizden biliyoruz. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Oturup yeniden değerlendirme yaparak BAGFAŞ'ı bu kadar kolay kaybetmememiz lazım. Burası çok değerli bir iş yeri. Ben buradan özellikle milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Gelin hep birlikte değerlendirme yapalım. BAGFAŞ'ı bu kadar kolay kaybetmememiz lazım. Çünkü burası bir iş yeri. Burada yaklaşık 344 kişi evine bir dilim fazla ekmek götürebilmek için mücadele veriyor. Burayı kapattığınız zaman burada işsizliği de, bölgedeki sanayiyi de bir anda yoka saymamız anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili de insanları duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Yaklaşık yarım saat süren ve sık sık sloganlarla kesilen basın açıklaması için jandarma ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlenirken basın açıklamasına katılan bazı işçiler ve işçi aileleri de ellerinde taşıdıkları çeşitli dövizlerle açıklamaya destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir