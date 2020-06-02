İşçi çıkartılamayacak dönemler hakkında açıklama Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işverenler dahil olmak üzere yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde torba yasa ile iş kanununa eklenen geçici madde hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işverenler dahil olmak üzere yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde torba yasa ile iş kanununa eklenen geçici madde hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalış, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"4857 sayılı kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 7244 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay süreyle 25'inci madde/ (II) dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.

Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Yürürlükteki yasa gereği kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işverenlerle birlikte diğer işverenlerin 17 Nisan-17 Temmuz tarihlerinde 3 ay süre ile işçi çıkarmaması gerektiği, işverenlerimizin dikkatine sunulur."

Kaynak: AA