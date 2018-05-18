İş Yeri Satışlarına Kdv İndirimi

Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

İş yeri teslimi ve hurda araçlara ilişkin vergi indirimlerini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranı sıfırlandı.

Konut teslimlerinde geçerli olan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar uygulanmak üzere yüzde 8'e indirilmesine ilişkin karar, iş yerlerini (bina veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) de kapsayacak şekilde genişletildi.

- Hurda araç teşviki

Kararda, 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları da yer aldı. Buna göre, 27 Mart 2018 tarihinden itibaren ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV belirli miktarlarda terkin edilecek.

Yeni aracın ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayanlar için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, yeni aracın matrahı 46 bin lirayı aşıp 80 bin lirayı aşmayanlar için terkin edilecek ÖTV tutarı 8 bin lira olacak. Yeni aracın ÖTV matrahı 80 bin lirayı aşanlar için ise 3 bin liralık ÖTV indirimi uygulanacak. Diğer araç cinsleri için de indirilecek ÖTV tutarı 10 bin lira olarak belirlendi.

Hurdaya çıkartılacak araçlar, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilecek.