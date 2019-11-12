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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın ToplantısıTarih : 12 Kasım 2019 SalıYer : The St. Regis Istanbul,Saat : 09: 30 – 12: 005.

12.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:01
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın Toplantısı

Tarih : 12 Kasım 2019 Salı

Yer    : The St. Regis Istanbul,Saat  : 09: 30 – 12: 00

5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül TöreniTarih : 12 Kasım 2019 SalıYer    : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa KampüsüSaat  : 09: 15 – 14: 00

Merkez Basın LansmanıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Swissotel The BosphorusSaat  : 09.30 – 11.30

GUSOD Özel Güvenlik Basın BuluşmasıTarih : 13 Kasım 2019 çarşambaYer    : Conrad OteliSaat  : 10.30 – 12.30

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Wyndham Hotel-AnkaraSaat  : 08: 00 – 17: 00

Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'Tarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : Hilton BosphorusSaat  : 19: 00 – 22: 00

ECHO SUMMIT E-Ticaret ZirvesiTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer    : Hilton İstanbul BomontiSaat  : 08: 30-18.30

Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası)Tarih : 14 – 17 Kasım 2019Yer    : Haliç Kongre Merkezi

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Raffles OtelSaat  : 14.00

EMIB - III. Hayatımız Maden ÇalıştayıTarih : 15 – 17  Kasım 2019Yer    : İzmir Swiss HotelSaat  : 09.00-17.30

Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer    : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat  : 09: 00 – 19: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih  : 10 – 12 Aralık 2019Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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