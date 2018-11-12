İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" LansmanıYer: Conrad İstanbul BosphorusTarih: 13 Kasım Saat: 11: 00Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi AçılışıYer: Vadistanbul BulvarTarih: 13 KasımSaat: 13: 00Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 13 Kasım 

Saat: 11: 00

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar

Tarih: 13 Kasım

Saat: 13: 00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10: 00

Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09: 30

Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü

Tarih: 14 Kasım

Saat: 09: 30

TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 14 Kasım

Saat: 13: 00

Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa

Tarih: 14 Kasım

Saat: 14: 00

Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 16-18 Kasım

Saat: 10: 00

14'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09: 00

Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım

Saat: 10: 00

Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 28-29 Kasım

Saat: 10: 00

SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

Tarih: 29-30 Kasım

Saat: 10: 00

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