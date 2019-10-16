İş dünyası ve sendikalardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

16.10.2019 11:20

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sendika, dernek, oda ve borsa başkanları basın açıklaması yaptı.



Balıkesir'de iş dünyası ve sendika temsilcilerini bir araya getiren basın açıklamasında konuşma yapan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere iş dünyası ve sivil toplumlarla beraber en güzel cevabın verileceğini söyledi. Kula, tehditlere karşı Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışılacağını vurgulayarak, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kanunlardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır" diye konuştu.



Bölgede yaşayanların kardeş olduğunu dile getiren Kula, şöyle konuştu: "Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun."



Programa, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Borası Başkan Yardımcısı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Nedim Veske, Balıkesir KAMU-SEN İl Temsilcisi Musa Bilal, MEMUR-SEn Balıkesir İl Başkanı Ahmet Gür ve bazı odaların başkan ve temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA