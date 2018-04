İş Birliği Kuruluşlarına Yaklaşık 70 Milyon Liralık Kaynak Aktardık"

Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, "Bir yıl içinde iş birliği kuruluşlarına üyelerini e-ticaret platformlarına kaydettirmeleri için yaklaşık 70 milyon liralık kaynak aktardık." dedi.

Yurdupak, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve E-İhracat Platformu İş birliği ile düzenlenen "International CrossBorder eCommerce Summit in Eurasia 2018"deki konuşmasında e-ticaretin devlet destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

E-ticaretin bütün ticari alışkanlıkları değiştiren bir fenomen olduğuna dikkati çeken Yurdupak, şunları kaydetti:

"2020 yılında e-ticaret hacminin yaklaşık 4,5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Endüstri 4.0 ile birlikte tüketicilerin de üreticiye satabildiği bir mecra tartışılmaya başlandı. E-ticaret çok hızlı değişen ve dönüşen bir fenomen. Kamu olarak neler oluyor bunu anlamak, bunu anlatmak, bilinç oluşturmak, sonra da müteşebbislerin kullanabilmesi, bu hızlı ivmeden faydalanabilmesi için koruyucu, kollayıcı ve fırsat sağlayan bir hukuki zemin oluşturmak gerekiyor.

Bu sadece kamunun görevi değil. Kamu, özel sektör ve STK'lar sıkı bir koordinasyonla bunu sağlayabilirler. Söz konusu husus kamu politikası olunca, çok bileşeni olan, bir çok kurum ve kuruluşu yatay kesen konularda mutlaka çerçeve eylem planının olması gerekiyor. Biz bakanlık olarak bunu yaptık. Resmi Gazete'de yayımlanan bir Eylem Planımız var."

Eylem Planı içerisinde bulunan planlara ilişkin bilgi veren Yurdupak, eylemlerden birinin de Uluslararası E-ticaret Platformları'nın Geliştirilmesi Eylem Planı olduğunu anımsattı.

Yurdupak, bu eylemde neler yapılabileceğini düşündüklerini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Kısa bir süre öncesine kadar biz firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini destekliyorduk. Bu firmaya ödenen bir destek şeklindeydi. Sonra e-ticaret desteğinin kurgusunu tamamen değiştirdik. E-ticaret desteklerimiz şu an iş birliği kuruluşları üzerinden firmalara veriliyor. Herhangi bir iş birliği kuruluşu bize geliyor, bünyesindeki en az 250 firmayı bizim ön onay verdiğimiz e-ticaret platformlarından birine üye yapmak istediği zaman, bu üyelik bedelinin yüzde 80'ini karşılıyoruz.

Firma bazlı destekte yaklaşık her yıl bin firmaya destek veriyorduk, bu mekanizmayı kurgulamamızla beraber şu an yıllık faydalanıcı firma sayısı 15 bine çıktı. Desteğimiz firma başına 2 bin dolar. Şu ana kadar 15 bin firmayı bu yöntemle desteklemeye başladık. Bu 15 bin firmaya verilen destek yaklaşık 70 milyon liralık kaynak aktarımını getirdi. Bir yıl içinde iş birliği kuruluşlarına üyelerini e-ticaret platformlarına kaydettirmeleri için yaklaşık 70 milyon liralık kaynak aktardık. Firmalarımız yerli ve yabancı e-ticaret platformlara üye olmaya başladılar. E-ticaret hem vergileme, gümrükleme, lojistik konuları ile birçok kamu kurumunu yatay kesiyor. Bütünsel bir çözüm için neler yapılması gerektiği konusunda şu an çalışmalar var."

Finansman boyutu, alıcı güvenliği gibi konuların önemine dikkati çeken Yurdupak, bu konuların şu an üzerinde çalışıldığını söyledi.

"Türkiye e-ihcaratta önemli potansiyele sahip"

Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim yaptığı sunumda, KOBİ'lere hayata geçirdikleri ürün ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı.

Sayim, ihracatın bir ülke ekonomisinin kalkınması için temel araçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Firmalar için ise ihracat, talebin düşük olduğu dönemlerde yeni talepler yaratmak, rekabetin yoğun olduğu ortamda ayakta kalabilmek, farklı pazarlara açılabilmek, konjonktürel ve bölgesel sıkışıklıklardan arınmak, sorunları minimize etmek adına çok önemli. Bı noktada küresel bir trend olan e-ihracat kavramı karşımıza çıkıyor.

Artık müşteri ile yüz yüze görüşmeye, telefonla konuşmaya bile gerek kalmadan dünyanın bir ucundaki firmaya mal satabiliyorsunuz. Tabiri caizse artık internet üzerinde bir mağaza satın alarak her yer cadde üstü dükkanmış gibi muamele görüyor. Bu çerçevede büyük firmalarla küçük firmalar arasındaki rekabet adaletsizliği bir nebze minimize edilmiş oluyor."

E-ihracatın getirdiği her ölçekteki firma için pazar çeşitliliği avantajına dikkati çeken Sayim, Türkiye'de geleneksel yollarla ihracat yapan bir firmanın senede ortalama 3 farklı ülkeye ihracat yapabilirken, e-ihracat üzerinden yapılan ticarette bu sayının 34 ülkeye kadar çıkabildiğini söyledi.

"KOB'ler için e-ihracatla ilgili önümüzdeki günlerde Halkbank olarak önemli projelere imza atacağız"

Sayim, Türkiye'nin e-ticarette önemli potansiyel sahibi olduğunu belirterek, bu potansiyelin realize olması, Türkiye açısından nakde dönmesi için KOBİ'lerin ve yeni girişimcilerin devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

KOBİ'lerin devreye girmesi amacıyla kamu otoritelerinin gerekli regülasyon ve destek programları düzenlediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki süreçte bunların daha da artacağını söyleyebilirim. 2023 ihracat hedeflerimiz doğrultusunda yıllık ortalama yüzde 12'lik büyüme ihracat tarafında yapmamız lazım. Bu da hepimizin çok çalışması gereken bir sürecin önümüzde olduğunun işareti. Geleneksel metodlarla bu hedefe ulaşmak çok kolay değil, teknolojiyi kullanmamız lazım.

Ülkemizin ihracat artışının büyük bölümünü yapan firmaların önemli kısmı köklü kurumsal firmalar. Biz ne zaman ki yeni firmaları, KOBİ'leri, girişimcileri devreye sokar, tabana yayarsak ve onların ihracat pastasından aldığı payı artırırsak, o zaman geleceğe çok daha güvenle bakacağız, bunun farkındayız. Kamudaki bir çok kurumun bu konu ile ilgili ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum, önümüzdeki süreçte göreceğiz."

Sayim, KOBİ'lerin uzak pazarlara erişimini kolay hale getirmek için e-ihracatla ilgili önümüzdeki günlerde Halkbank olarak önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

Bunlardan birinin "E-ihracat Projesi" olduğunu aktaran Sayim, "E-ihracat Projesi ile dünyanın önde gelen lider e-ticaret sitelerinden biriyle iş birliği yapacağız. Bu işbirliği ile mevcutta ihracat yapan KOBİ'lerin ihracatının artırılması ve ihracata bugüne dek başlayamamış KOBİ'leri de ihracata başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Halkbank'ın danışmanlık anlamında da KOBİ'lere önümüzdeki süreçte ciddi destek vereceklerinin altını çizen Sayim, KOBİ'lerin küresel oyuncu olması ve bu kapsamda Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.