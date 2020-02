İş Bankası ve Koç Üniversitesi'nden "Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi"

18.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:39

İş Bankası ve Koç Üniversitesi; yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla "Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruyor. Merkez; ülkemizdeki bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin çatısı altında kurulan Merkezde; başta bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan öğretim üyeleri olmak üzere, doktora ve yüksek lisans öğrencileri görev yapacak. Merkez, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte sanayi ve akademiye uzman yetiştirecek, aynı zamanda iş dünyasının problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Merkezdeki uzman kadro, veri analizi ve danışmanlık hizmeti verecek; veri bilimi konusunda yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlarla sanayi ve akademiye yönelik sertifika programları düzenleyecek. Merkez bünyesinde ayrıca üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanması için Yapay Zeka Sanayi Destek Kurulu oluşturulacak.

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tanıtımı için, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülecek olan, ülkeye katma değer yaratacak ve bilimsel manada bir sıçrama yaşatacak araştırmaların, başka alanlardaki çalışmaları da tetikleyerek yepyeni kapılar açacağını söyledi.Dijitalleşmenin ve teknolojik yeniliklerin günümüzdeki en önemli karşılığının yapay zeka olmaya başladığına işaret eden Bali, şöyle konuştu: "Ülkelerin ve ekonomilerin gelişmesinde lokomotif olan tüm sektörlerde dijitalleşmenin, inovasyonun, teknolojinin ayrıştırıcı unsur olduğunu artık çok net şekilde görüyoruz. Dünyanın büyük ekonomilerinde, teknolojiye dayalı şirketler her geçen gün ağırlığını daha da arttırıyor. Dijitalleşme, kodlama, yapay zeka, robotik endüstriler üzerine inşa edilen; ülkelerin başarısının bilime, eğitime ne kadar önem verdikleri ile doğru orantılı olduğu günümüz dünyasında Türkiye'nin bu ligde olması, teknolojide öne çıkan ülkeler arasında yer alması gerekiyor."Küresel ölçekte değer yaratabilmek ve rekabet edebilmek için, üniversiteler ile iş dünyası ve özel sektör arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını vurgulayan Bali, Merkezin bu bakımdan, dünyada artık mühendislikten finansa, hukuktan sağlığa, endüstriden ticarete kadar hemen hemen tüm alanlarda kullanılan yapay zekaya dair Türkiye'de önemli bir platform olacağını vurguladı.Adnan Bali, yapay zeka temelli bir dünyada rekabet edebilmek için en önemli yetkinliklerin veri toplama, işleme ve algoritma geliştirme olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu alanlara yönelik Türkiye'nin insan kaynağı gücünü geliştirmenin gerekliliğinin de daha net anlaşılacağını söyledi. Bali, kurulan Merkezin, veri mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi geleceğin mesleklerinde ülkemizin insan kaynağının hem nicelik hem de nitelik yönünden geliştirilmesini de sağlayacağını ifade etti. Bali, "Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak gördüğümüz bu Merkeze dair en büyük temennimiz; bilimsel çalışmalarda ülkemizi uluslararası seviyede çok daha ileri seviyelere taşıması ve bu alandaki bilimsel literatürde söz sahibi olmamızı sağlamasıdır" dedi.Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında; Merkezin araştırma, eğitim ve sanayi işbirliği konularında Türkiye'de öncü bir kurum olma hedefiyle kurulduğunu ifade etti. Türkiye'de "ilk kez bu ölçekte" bir yapay zeka merkezinin hayata geçirildiğini belirten Prof. Dr. İnan, şunları söyledi: "Bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar veya on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik işbirlikleriyle yeniden hayat buluyor. İşte tam bu noktada, Atatürk tarafından kurulan ve Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası ile birlikte yapay zekaya dair böyle bir Merkezi oluşturmamız, üniversitemiz için çok önemli... Yapay zeka, kesinlikle günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden ve kuşkusuz büyük bir sosyal ve ekonomik etkiye sahip olmaya devam edeceğinden, bu Araştırma Merkezi bizi çok heyecanlandırıyor. Multi disipliner çalışmaların ve araştırmaların büyük öneminden bahsettiğimiz bu yüzyılda, bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlayan yapay zekanın geleceği yönlendireceği, bilimler arası geçişleri, işbirliklerini, ortaklıkları güçlendirici görev göreceği kesin."Araştırmanın bir üniversite için olmazsa olmaz unsur olduğunun altını çizen Prof. Dr. İnan, "Araştırma odaklı üniversiteler evrensel bilim ve teknolojiye en çok katkı sağlayan kurumlar. Bu üniversitelerden çıkan güçlü araştırmacılar, evrensel bilimin gelişmesine ve doğrudan ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuz. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımızla ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Üniversitemiz, Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Türkiye'de en ön sıralarda yer alıyor" diye konuştu. Prof. Dr. İnan, "Yapay Zeka Merkezimizde, önümüzdeki dönemde önemli çalışmalara tanık olacağımıza ve ülkemizin geleceğine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA