İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İSTANBUL (İHA) – İş Bankası genel müdür yardımcılığı görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Can Yücel'in atanmasına karar verildiği duyuruldu.

İSTANBUL (İHA) – İş Bankası genel müdür yardımcılığı görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Can Yücel'in atanmasına karar verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

1978 yılında Ankara'da doğan Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yücel, 1999'da Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü'nde, 2009'da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı Bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016'da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu. Can Yücel, 30 Ocak 2020'de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Erol Bulut Fatih Terim Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş Bankası üst yönetiminde değişiklik - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:14:50. #1.14#

title