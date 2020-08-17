İş Bankası çalışma saatleri | İş Bankası kaça kadar açık? Ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Açılış kapanış saatleri Günlük hayatımızda çoğu kez bankalarda işimiz çıkmaktadır. Bu nedenle bankaların çalışma saatlerini, ne zaman açılıp kapanacağını iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi en çok müşterisi bulunan bankalar arasında yer alan İş Bankası'nın çalışma saatlerini, açılış-kapanış saatlerini, akşam kaça kadar açık tüm bilgileri paylaşalım.

Türkiye İş Bankası ülkemizin ilk bankalarından birisidir. Birçok müşterisi bulunmaktadır. İş Bankası'nın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı çok merak ediliyor. Müşteriler bu saat aralıklarında şubelere gitmek istiyorlar. Peki İş Bankası sabah kaçta açılır, kaça kadar açıktır, hafta sonu hizmet veriyor mu, öğlen arası açık mı?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

Türkiye İş Bankası hafta içi her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır . Akşam ise saat 17:00 'da kapanmaktadır . Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ise tüm banka şubeleri kapalıdır. Öğlen arası 12.30 - 13.30 arasında 1 saattir. Öğlen arasında bankalar kapalıdır.

İş Bankası şubelerine sabah 9'da gidebilir ve banka işlemlerinizi halledebilirsiniz. Akşam 5'e kadar açık olan şubelerde 5'den sonra hizmet verilmiyor. Fakat Bankamatikler sürekli açıktır, 7/24 kullanabilirsiniz.

İŞ BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye İş Bankası sabah kaçta açılıyor : 09:00

Türkiye İş Bankası akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Türkiye İş Bankası öğlen arası ne zaman : 12.30 - 13.30

Türkiye İş Bankası şubeleri sabah saat 9'da açılmaktadır. Akşam ise saat 17.00'da kapanmaktadır.

İŞ BANKASI ŞUBESİ AKŞAM KAÇA KADAR AÇIKTIR?

İş Bankası şubeleri akşam saat 17:00 'a kadar açıktır . Sabah 9'da açılan şubelere akşam saat 5'e kadar gidebilir ve para yatırma, para çekme gibi işlerinizi halledebilirsiniz.

Fakat bazı zamanlar İş Bankası'nda yoğunluk olursa kapanma süresi 5-10 dakika gecikebiliyor. Eğer içerde çok sayıda müşteri bekliyorsa banka bu müşterilerin işlemlerini halletmeden bankayı kapatmaz. Haliyle 10-15 dakika da olsa şubeler geç kapanabilir. Bu bakımdan kapanmadan erkenden gidip banka işlerini halletmek gereklidir.

İŞ BANKASI ÖĞLEN MOLASI AÇIK MI? ÖĞLE ARASI HİZMET VERİYOR MU?

İş Bankası öğle molası 12:30 - 13:30 arasında ve 1 saat sürmektedir. Bu saat aralığında banka müşterilerine hizmet vermemektedir. Yani öğlen arasında bankaya giderseniz açılana kadar beklemek zorunda kalırsınız, öğlen arası tatildir diyebiliriz. Bu hemen hemen tüm bankalar için böyledir. Bu bakımdan öğleden sonra bankaya gitmek istiyorsanız en erken 13:30 'da gidebilirsiniz.

İŞ BANKASI BANKAMATİK ATM ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası Bankamatik ATM'leri haftanın her günü her saati açıktır. 7-24 açık olan Bankamatiklere giderek para yatırma ve para çekme gibi işlerinizi ATM üzerinden yapabilirsiniz. Hafta sonu ATM kullanarak anında karşı tarafa para yollayabilirsiniz. Veya adınıza gönderilen parayı ATM'den çekebilirsiniz.

İŞ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

İş Bankası hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Hafta sonu kapalı olan şubelerin yerine Bankamatiklerden işlem yapabilirsiniz. Türkiye'de 6 bin civarında bankamatik yer almaktadır. Size en yakın ATM'ye giderek bankacılık işlerinizi buradan yapabilirsiniz. Üstelik geceleri de ATM'ler açıktır.

İŞ BANKASI CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Yukarıda dediğimiz gibi İş Bankası hafta sonu kapalıdır. Haliyle cumartesi günü de açık değildir. Fakat bazı büyük AVM'lerin içerisinde yer alan İş Bankası şubeleri hafta sonu da hizmet vermektedir. Büyük, işlek caddelerdeki İş Bankası şubeleri cumartesi de açıktır. Bir kaynağa göre büyük şubeler akşam 19:30'a kadar hizmet verebilmektedir. En doğru bilgiye müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Banka şubeleri 23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan bayramları gibi resmi günlerde kapalıdır. Haliyle İş Bankası da bu günlerde açık değildir. Ama Bankamatikler açıktır.

İŞ BANKASI KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası koronavirüs döneminde 12:00 - 17:00 saatleri arasında açıktır. Fakat normalleşme sürecine girdiğimiz için artık tekrardan eski çalışma saatlerine dönüş yapmıştır. Yani şuanda 9-17 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye İş Bankası A.Ş., son açıklanan verilere göre Türkiye'de hizmet veren en büyük özel bankadır. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. İş Bankası 2019 yılında yaklaşık 468 milyar ₺ büyüklüğe ulaşmıştır. İş Bankası'nın toplamda 6568 bankamatik ATM'si ve 24 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Yurt dışında bazı ülkelerde hizmet vermektedir.

İş Bankası kuruluş tarihi : 26 Ağustos 1924

İş Bankası kurucusu : Mustafa Kemal Atatürk

İş Bankası çalışan sayısı : 24.133

İş Bankası net geliri : 6.1 milyar ₺

İş Bankası sloganı : Türkiye'nin Bankası

İş Bankası merkez konum : İstanbul, Levent

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Türkiye İş Bankası müşteri hizmetleri numarası "0850 724 0 724" şeklindedir. Bu numaradan müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.