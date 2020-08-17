İş Bankası çalışma saatleri | İş Bankası kaça kadar açık? Ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Açılış kapanış saatleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş Bankası çalışma saatleri | İş Bankası kaça kadar açık? Ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Açılış kapanış saatleri

Günlük hayatımızda çoğu kez bankalarda işimiz çıkmaktadır. Bu nedenle bankaların çalışma saatlerini, ne zaman açılıp kapanacağını iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi en çok müşterisi bulunan bankalar arasında yer alan İş Bankası'nın çalışma saatlerini, açılış-kapanış saatlerini, akşam kaça kadar açık tüm bilgileri paylaşalım.

İş Bankası çalışma saatleri | İş Bankası kaça kadar açık? Ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Açılış kapanış saatleri
17.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:21

Türkiye İş Bankası ülkemizin ilk bankalarından birisidir. Birçok müşterisi bulunmaktadır. İş Bankası'nın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı çok merak ediliyor. Müşteriler bu saat aralıklarında şubelere gitmek istiyorlar. Peki İş Bankası sabah kaçta açılır, kaça kadar açıktır, hafta sonu hizmet veriyor mu, öğlen arası açık mı?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

PAZAR :Hafta sonu şubeler kapalıdır!

Türkiye İş Bankası hafta içi her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır. Akşam ise saat 17:00 'da kapanmaktadır. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ise tüm banka şubeleri kapalıdır. Öğlen arası 12.30 - 13.30 arasında 1 saattir. Öğlen arasında bankalar kapalıdır.

İş Bankası şubelerine sabah 9'da gidebilir ve banka işlemlerinizi halledebilirsiniz. Akşam 5'e kadar açık olan şubelerde 5'den sonra hizmet verilmiyor. Fakat Bankamatikler sürekli açıktır, 7/24 kullanabilirsiniz.

İŞ BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye İş Bankası sabah kaçta açılıyor : 09:00

Türkiye İş Bankası akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Türkiye İş Bankası öğlen arası ne zaman : 12.30 - 13.30

Türkiye İş Bankası şubeleri sabah saat 9'da açılmaktadır. Akşam ise saat 17.00'da kapanmaktadır.

İŞ BANKASI ŞUBESİ AKŞAM KAÇA KADAR AÇIKTIR?

İş Bankası şubeleri akşam saat 17:00 'a kadar açıktır. Sabah 9'da açılan şubelere akşam saat 5'e kadar gidebilir ve para yatırma, para çekme gibi işlerinizi halledebilirsiniz.

Fakat bazı zamanlar İş Bankası'nda yoğunluk olursa kapanma süresi 5-10 dakika gecikebiliyor. Eğer içerde çok sayıda müşteri bekliyorsa banka bu müşterilerin işlemlerini halletmeden bankayı kapatmaz. Haliyle 10-15 dakika da olsa şubeler geç kapanabilir. Bu bakımdan kapanmadan erkenden gidip banka işlerini halletmek gereklidir.

İŞ BANKASI ÖĞLEN MOLASI AÇIK MI? ÖĞLE ARASI HİZMET VERİYOR MU?

İş Bankası öğle molası 12:30 - 13:30 arasında ve 1 saat sürmektedir. Bu saat aralığında banka müşterilerine hizmet vermemektedir. Yani öğlen arasında bankaya giderseniz açılana kadar beklemek zorunda kalırsınız, öğlen arası tatildir diyebiliriz. Bu hemen hemen tüm bankalar için böyledir. Bu bakımdan öğleden sonra bankaya gitmek istiyorsanız en erken 13:30 'da gidebilirsiniz.

İŞ BANKASI BANKAMATİK ATM ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası Bankamatik ATM'leri haftanın her günü her saati açıktır. 7-24 açık olan Bankamatiklere giderek para yatırma ve para çekme gibi işlerinizi ATM üzerinden yapabilirsiniz. Hafta sonu ATM kullanarak anında karşı tarafa para yollayabilirsiniz. Veya adınıza gönderilen parayı ATM'den çekebilirsiniz.

İŞ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

İş Bankası hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Hafta sonu kapalı olan şubelerin yerine Bankamatiklerden işlem yapabilirsiniz. Türkiye'de 6 bin civarında bankamatik yer almaktadır. Size en yakın ATM'ye giderek bankacılık işlerinizi buradan yapabilirsiniz. Üstelik geceleri de ATM'ler açıktır.

İŞ BANKASI CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Yukarıda dediğimiz gibi İş Bankası hafta sonu kapalıdır. Haliyle cumartesi günü de açık değildir. Fakat bazı büyük AVM'lerin içerisinde yer alan İş Bankası şubeleri hafta sonu da hizmet vermektedir. Büyük, işlek caddelerdeki İş Bankası şubeleri cumartesi de açıktır. Bir kaynağa göre büyük şubeler akşam 19:30'a kadar hizmet verebilmektedir. En doğru bilgiye müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Banka şubeleri 23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan bayramları gibi resmi günlerde kapalıdır. Haliyle İş Bankası da bu günlerde açık değildir. Ama Bankamatikler açıktır.

İŞ BANKASI KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası koronavirüs döneminde 12:00 - 17:00 saatleri arasında açıktır. Fakat normalleşme sürecine girdiğimiz için artık tekrardan eski çalışma saatlerine dönüş yapmıştır. Yani şuanda 9-17 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye İş Bankası A.Ş., son açıklanan verilere göre Türkiye'de hizmet veren en büyük özel bankadır. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. İş Bankası 2019 yılında yaklaşık 468 milyar ₺ büyüklüğe ulaşmıştır. İş Bankası'nın toplamda 6568 bankamatik ATM'si ve 24 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Yurt dışında bazı ülkelerde hizmet vermektedir.

İş Bankası kuruluş tarihi : 26 Ağustos 1924

İş Bankası kurucusu : Mustafa Kemal Atatürk

İş Bankası çalışan sayısı : 24.133

İş Bankası net geliri : 6.1 milyar ₺

İş Bankası sloganı : Türkiye'nin Bankası

İş Bankası merkez konum : İstanbul, Levent

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Türkiye İş Bankası müşteri hizmetleri numarası "0850 724 0 724" şeklindedir. Bu numaradan müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

İlgili Haberler

A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri
A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri
Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
Ziraat Bankası çalışma saatleri - Ziraat bankası kaça kadar açık? Sabah kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri | Yurtiçi Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi mesai saatleri
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri | Yurtiçi Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi mesai saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak Politika
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Dünya
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz
Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Çekim yapan gazetecilere, 'Seni buradan silerim' diyerek saldırdı
Çekim yapan gazetecilere, "Seni buradan silerim" diyerek saldırdı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı
Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bektaş Veli Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Aamir Khan Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Çocuk Tecavüz Joe Biden
Şu an buradasınız: İş Bankası çalışma saatleri | İş Bankası kaça kadar açık? Ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Açılış kapanış saatleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 09:21:36. #1.15#
title