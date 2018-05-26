İrlanda Referandumundan "Evet" Çıktı, Kürtaj Yasağı Kalkıyor
İrlanda'da kürtaj yasağı ile ilgili yapılan referandumda halk, yüzde 64,13 oy oranıyla ülkede yasağın kalkması yönünde oy kullandı.
İrlanda'da var olan ve kadınların kürtaj yapmasını engelleyen yasa için dün vatandaşlar sandığa gitmişti. Referandumda kullanılan oyların sonuçları yayınlandı.
YÜZDE 64 "KALDIRILSIN" DEDİ
Sandıktan çıkan karar ise ülkede uygulanan kürtaj yasağının kaldırılması yönünde oldu. İrlanda Referandum Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kürtajın kaldırılmasını destekleyenler yüzde 64.13 ile "evet" oyu verdi.
KÜRTAJINA İZİN VERİLMEYEN KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İrlanda'da 2012 yılında 31 yaşındaki Savita Halappanavar geçirdiği sorunlu hamilelik nedeniyle kürtaj talebinde bulunmuş ancak genç kadının talebi reddedilmişti. Kadının vefat etmesi sonucunda ülkede tartışmalar başlamış ve sorunlu hamilelikler için kürtaja izin verilmişti. İrlanda halkı, 2015 yılında yine referandum düzenleyerek eşcinsel evlilik lehine oy kullanmıştı.
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Bu ülke chp ye bırakılacak kadar değersiz değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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bak içeri aldururun oğa gore . . biz burda kurtaj yapiyeağğhhCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bak vallahi 155 i ararim biz burda kürtaj yapiyih!Cevap Yaz 16 5 Yayından KaldırAKPLİ HOBBİT: Malın altında kal dingil3 6 Yayından KaldırOSMANİYE: KARAKTERSİZ MAL2 16 Yayından Kaldır