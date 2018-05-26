İrlanda Referandumundan "Evet" Çıktı, Kürtaj Yasağı Kalkıyor

İrlanda'da var olan ve kadınların kürtaj yapmasını engelleyen yasa için dün vatandaşlar sandığa gitmişti. Referandumda kullanılan oyların sonuçları yayınlandı.

YÜZDE 64 "KALDIRILSIN" DEDİ

Sandıktan çıkan karar ise ülkede uygulanan kürtaj yasağının kaldırılması yönünde oldu. İrlanda Referandum Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kürtajın kaldırılmasını destekleyenler yüzde 64.13 ile "evet" oyu verdi.

KÜRTAJINA İZİN VERİLMEYEN KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İrlanda'da 2012 yılında 31 yaşındaki Savita Halappanavar geçirdiği sorunlu hamilelik nedeniyle kürtaj talebinde bulunmuş ancak genç kadının talebi reddedilmişti. Kadının vefat etmesi sonucunda ülkede tartışmalar başlamış ve sorunlu hamilelikler için kürtaja izin verilmişti. İrlanda halkı, 2015 yılında yine referandum düzenleyerek eşcinsel evlilik lehine oy kullanmıştı.