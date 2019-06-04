Irkçılıkla Mücadele Komitesi: Hollanda polisi Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durduruyor

Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI) tarafından yayınlanan rapor, Hollanda polisinin, sırf fiziksel görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komitenin yayınladığı raporda, polisin göçmenlere yönelik keyfi tutumu eleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle