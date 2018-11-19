İrem Derici ve İdo Tatlıses, Uludağ Sezonunu Açıyor

'Snowweekend 2018' İle Zirvede Müzik ve Eğlence Zamanı...

Medorg ev sahipliğinde 14-16 Aralık tarihleri arasında Uludağ sezon açılışının gerçekleştirileceği 'Snowweekend 2018'de müzikseverler, karın , müziğin ve eğlenecenin tadını çıkartacak.

'Soğuk kış günleri ısıtan tek festival' sloganıyla Uludağ'ın zirvesinde 3 sürecekolan 'Snowweekend 2018'in açılışını ise ünlü sanatçı İrem Derici yapacak. Festivalde ayrıca İdo Tatlıses şarkılarıyla, DJ performansta ise İlkay Şencan feat Burry Soprano, Pascal Nouma, Emre Balık, Onur Kırış, Süleyman Köfteci, Çağrı Baki ve Zeo Jawed tatilcilere unutulmaz bir hafta sonu yaşataca