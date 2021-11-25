İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

VAN (İHA) - Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan akın akın Van'a gelmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 9 Ekim'den itibaren yeniden açılmasıyla İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, kapıda yoğunluğa neden oldu. 3 gün sürecek olan indirim günlerinden faydalanmak isteyen İranlılar akın akın gelmeye başlarken, otellerde ise doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kapıdan giriş yapan İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve alışveriş yapmak için geldiklerini söylediler. - VAN