İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti - Haberler Ekonomi
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İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan akın akın Van'a gelmeye başladı.

VAN (İHA) - Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan akın akın Van'a gelmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 9 Ekim'den itibaren yeniden açılmasıyla İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, kapıda yoğunluğa neden oldu. 3 gün sürecek olan indirim günlerinden faydalanmak isteyen İranlılar akın akın gelmeye başlarken, otellerde ise doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kapıdan giriş yapan İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve alışveriş yapmak için geldiklerini söylediler. - VAN

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

İranlılar 'Muhteşem Cuma' için Van'a akın etti

Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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