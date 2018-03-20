İranlı Turist, Erzurum Mng'de Mola Verecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde şehri uluslar arası platformda daha iyi tanıtmak amacıyla görüşmeler gerçekleştiren MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, yapılan anlaşmalar sonucunda bundan böyle karayolu ile farklı şehirlere giden İranlı turistlerin Erzurum'da mola vereceklerini söyledi. İlk kez Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) ile birlikte Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 2,5 saat geçirecek olan turistlerin gelişi, kenti alışveriş turizminde tanıtmak açısından önemli bir başlangıç olacak.

İran'da resmi ve ticari görüşmeler yapan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi, şehri uluslar arası boyutta tanıtmak ve turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla bu yıl ilk kez bir alışveriş festivali düzenliyor. 23-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan (DAF) Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'nde, 160 seçkin markanın sürpriz hediye ve promosyonlarının yanı sıra başta Sunucu Okan Karacan olmak üzere pek çok ünlü sanatçı ve renkli etkinlikler de yer alacak. Şehre özgü el sanatları ve yöresel lezzetlerin tanıtımı için yerel esnafa da geniş bir açık alan ayıran AVM, hem Türk hem de yabancı konukları, bu özel festivali ziyaret etmeye davet ediyor.

Yurt dışında sadece Palandöken kayak merkezi ile tanınan Erzurum'a daha fazla turist çekmeyi hedefleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetimi, yapılan görüşmelerin olumlu neticelerini almaya başladı. İran'da turizm acenteleri birliği düzeyinde görüşmeler gerçekleştiren MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, gelişmeleri, "Bundan böyle ülkemize gelen İranlı ziyaretçiler, yolculuk sırasında Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde mola verecekler" sözleriyle anlattı.

"Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile şehre geldiğimizde, henüz ilk 6 ayın içerisinde önemli ticari bağlantılar kurduk. Bilindiği gibi, başta Tahran ve Tebriz olmak üzere İran'dan karayolu ile, Türkiye'nin İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'ne yoğun bir turist akışı var. Yaptığımız önemli resmi ve ticari anlaşmaların güzel sonuçlarını almaya başladık. Bundan böyle İran'dan gelen ve karayolu ile bölgeden geçen yabancı misafirlerimiz, turizm şirketlerinin vereceği 2 buçuk saatlik molalarda yemek ve alışveriş konforunu, bölgenin en büyük AVM'si olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yaşayacaklar" diyen Dr. Aydoğan Süer, İran'dan sonra yakın coğrafyadaki diğer ülkelerde de benzer görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Ekberov: İranlı Turist, Alışverişi Seviyor

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin, Tebriz ve Tahran'da geliştirdiği işbirliği, İranlı yetkilileri de memnun etti. Ülkede turizm alanında söz sahibi olan SAB Tur şirketinin ortaklarından Refail Ekberov, "İranlı turist, aradığı üst düzey konforu gittiği her yerde bulmak ister. Bu nedenle yerel güzellikleri, canlı sosyal yaşamı, misafirperver insanları, son derece gelişmiş sağlık, estetik ve alışveriş merkezleri ile Türkiye bizler açısından çok değerli. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile yaptığımız protokol anlaşmasının startını, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali ile vereceğiz. Ardından kış turizminin gözde şehri Erzurum'u tüm tatil dönemlerinde bir seyahat rotası haline getirmek için çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir" dedi. - ERZURUM