İranlı Sünni alim İsmailzehi, İranşehr'de Sünnilere ait cami inşaatının yıktırılmasına tepki gösterdi Açıklaması

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki Sünnilere ait cami inşaatının belediye tarafından yıktırılmasına tepki gösterdi.

İsmailzehi, İranşehr'de Sünnilere ait cami inşaatının belediye tarafından yıktırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmailzehi, kendisine ait internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "İbadet ve dini merasimlerin yapılabilmesi için İranşehr kentinin büyük bir camiye ihtiyacı var. Cami inşaatı (kent idarecileri tarafından) anlayışla karşılanmalıydı." ifadelerini kullandı.

Resmi prosedüre uymayan bir durum var idiyse bile caminin yıkılmaması ve eksiklerinin giderilmesi gerektiğine işaret eden İsmailzehi, "Caminin yıkılmasını toplumsal birlikteliğimiz açısından zararlı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili devlet kurumlarının caminin inşası için gerekli izinleri vermelerini talep eden İsmailzehi, bölgedeki Sünni halka süküneti korumaları ve kışkırtmalara teveccüh etmemeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu cami inşaatının belediye ekipleri tarafından yıkılması bölgedeki Sünnilere yönelik baskı olarak değerlendiriliyor.

Sünni Beluçlardan onlarcası, 24 Ocak günü, aynı kentte toplanarak cami inşaatının yıkılmasını protesto etmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatemeh Zangeneh