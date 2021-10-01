İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KOVALAMACAYLA YAKALANDI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, alışveriş için gittikleri iş yerlerinde 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 hırsızlık olayına karıştığı karışan İranlı H.M., M.N. ve E.M, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki 3 iş yerinde meydana geldi. Lüks mağazalarda dövizle alışveriş yapan şüpheliler, 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, otomobil ile 30 dakika süren kovalamacanın ardından Kültür Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan İran uyruklu H.M., M.N. ve E.M., adliyeye sevk edildi.