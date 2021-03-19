İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki çiftliğinde, İran tavuğu yetiştiren Osman Beklen (47), ürettiği yumurtaları tanesi 7 TL'den paskalya yumurtası olarak satıyor. Hristiyanların, yumurtaları Paskalya Bayramı'nda rengarenk boyayıp, dilek tutarak tokuşturduklarını hatırlatan Beklen, "Bunun için daha çok diğer yumurtalara göre daha sivri ve kabuğu sert olan İran tavuğu yumurtası tercih ediliyor. Bu yumurta yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz" dedi.

Torbalı'da yaşayan Osman Beklen, çiftliğinde İran tavuğu yetiştiriyor. Beklen, İran tavuğundan elde ettiği yumurtaları, Hristiyan dünyasının Nisan ayında kutlayacağı Paskalya Bayramı öncesi başta Hatay ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Tanesini 7 liradan sattığı yumurtaya en fazla Hatay'dan talep geldiğini anlatan Osman Beklen, "Paskalya'da bu yumurtalar boyanarak, dilek tutuluyor. Yumurtaları tokuşturarak, istedikleri her şeyi diliyorlar" dedi. Beklen, Paskalya Bayramı'nda en çok İran tavuğu yumurtasının tercih edildiğini ifade ederek, bunun nedenini şöyle anlattı:

"İran tavuğu yumurtası, diğer tavuk yumurtalarına göre daha sivri oluyor. Benekli bir deseni vardır ve kabuğu çok serttir. Yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz. Tanesini yedi lirada satıyoruz. Şu an çok yoğun talep var. Biz de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu yumurtaları gıda olarak tüketenler de var. İran tavuğu yumurtası oldukça lezzetli."

'YUMURTLAMA DÖNEMİ ÜÇ, DÖRT AY SÜRÜYOR"

Osman Beklen İran tavuğu hakkında da şu bilgileri verdi:

"İran tavukları yılda 80-100 yumurta yapar. 200 metre ayağına basmadan uçma kabiliyeti vardır. Eti de oldukça lezzetlidir. Yavruları doğduğu gibi yürümeye başlar. Doğal ortamda buğday, bayat ekmek, yeşillik ve böceklerle besleniyorlar. Özellikle böcekleri çok seviyorlar. Gelen tehlikeleri haber verdiği bilinir. Çok bağıran ve gürültülü bir hayvan türü. Dört, beş farklı renkte İran tavuğu bulunuyor. Biz de ise şu an beyaz ve siyah İran tavuğu var. Mart aylarında yumurtlamaya başlıyorlar. Üç, dört ay kadar yumurtlama dönemi sürüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN