"İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası"

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında, İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

"FIFA'YI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Ürdün Futbol Federasyonu tarafından ortaya atılan erkek kaleci iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraflardaki kaleci erkeğe benzetildi.

YILLAR ÖNCE BENZER DURUM YAŞANDI

Öte yandan İran Kadın Milli Takımı, geçtiğimiz yıllarda aynı olayla bir kez daha gündeme gelmişti. İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi, Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğunu doğrulamış, ancak sporcuları korumak adına kimliklerinin şimdilik gizli tutulduğunu belirtmişti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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