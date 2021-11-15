İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası - Haberler
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İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası

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İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçının ardından yapılan ilginç itiraz sosyal medyada büyük ses getirdi. Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İran'da yıllar önce benzer bir durum yaşanmıştı. İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğu ortaya çıkmıştı.

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında, İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası

Karşılaşmanın ardından Ürdün Futbol Federasyonu tarafından ortaya atılan erkek kaleci iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraflardaki kaleci erkeğe benzetildi.

İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğu iddiası

Öte yandan İran Kadın Milli Takımı, geçtiğimiz yıllarda aynı olayla bir kez daha gündeme gelmişti. İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi, Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğunu doğrulamış, ancak sporcuları korumak adına kimliklerinin şimdilik gizli tutulduğunu belirtmişti.

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"Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA'dan henüz bir açıklama yapılmadı. İran'da yıllar önce benzer bir durum yaşanmıştı. İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğu ortaya çıkmıştı."

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