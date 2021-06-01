İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde aynı aileden 8 kişi ölü bulundu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde aynı aileden 8 kişinin evde ölü bulunduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde aynı aileden 8 kişinin evde ölü bulunduğu belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zahidan Polis Müdürü Mahmud Saadeti, dün akşam işlenen cinayetlerden bugün haberdar olduklarını söyledi.

Aynı aileden 8 kişinin silahla öldürüldüğünü ve saldırganların olay yerinden kaçtıklarını aktaran Saadeti, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

İran devlet medyasında ise ailenin büyükleri olan karı-kocanın uyuşturucu suçundan aldıkları cezayı çekmek üzere dün teslim oldukları ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun