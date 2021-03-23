İran'da yaklaşık 5 bin kadın, ticari taksi şoförlüğü yapıyor

İran Taksi Şoförleri Birliği Başkanı Murtaza Zamini, ülke genelinde 4 bin 830 kadın ticari taksi şoförünün bulunduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Zamini, "İran'da 4 bin 830 kadın ticari taksi şoförü bulunuyor. Bunlardan 2 bin 900'ü başkent Tahran'da direksiyon sallıyor. Bu alanda çalışmayı arzu eden kadınlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." dedi.

Ülke genelinde 318 bin ticari taksinin bulunduğunu dile getiren Zamini, bu araçlardan 76 bininin Tahran'da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Zamini, taksi işletmeciliğinde kullanılan 10 yaş üzeri araçların "eski" statüsüne girdiğini ifade ederek, İran'daki taksilerden 192 bininin eski olduğunu kaydetti.

İran'da ticari taksilerde direksiyon başındaki kadın şoförler, bazı duraklarda sadece kadınlara ve ailelere hizmet verirken genelde yolcu ayırt etmiyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı