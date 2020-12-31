İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 128 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 128 kişi hayatını kaybetti

31.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:00
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 128 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 artarak 55 bin 223'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 artarak 55 bin 223'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 223'e, vaka sayısının da 1 milyon 225 bin 142'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 988 bin 833'e ulaştığını ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 620 bin 667 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 4 ilçenin "kırmızı", 63 ilçenin "turuncu" ve 381 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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