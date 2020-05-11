İran'da son 24 saatte koronavirüsten 45 ölüm kaydedildi

İran'da koronavirüs(Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 6 bin 685'e yükseldi.

İran'da koronavirüs(Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 6 bin 685'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 1683 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 109 bin 286'ya yükseldiğini duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 87 bin 422 kişi olarak bildirilirken, 2 bin 703 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA