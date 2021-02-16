İran'da internet yasaklarına karşı çıkmakla suçlanan İletişim Bakanı: "Anayasa'ya göre sansür yasaktır"
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İran'da internet yasaklarına karşı çıkmakla suçlanan İletişim Bakanı: "Anayasa'ya göre sansür yasaktır"

16.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:36
İran'da internet yasaklarına karşı çıkmakla suçlanan İletişim Bakanı:

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, yargının bazı internet sitelerine yönelik erişimi engelleme kararı çıkarmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, yargının bazı internet sitelerine yönelik erişimi engelleme kararı çıkarmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "İtimad" gazetesine konuşan Cehromi, yabancı sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasağını uygulamadığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Cehromi, 20 Ocak'ta savcılığa çağrılarak ifadesinin alınmasının Instagram'a yönelik yargı kararının uygulanmamasıyla ilgili olduğunu belirterek, "Fars eyaletinde bir mahkeme Instagram'a erişim engeli kararı çıkarmıştı ancak bu karar hukuki açıdan sorunlu ve uygulanamaz bir karardı." dedi.

Bakan Cehromi, "Anayasa'nın 25'inci maddesine göre, sansür yasaktır. Yasa, ceza örneklerinde engelleme yerine arıtmayı öngörüyor." ifadelerini kullandı.

İran'da birçok internet sitesine uygulanan erişim engeli kararlarının bu nedenlerle hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Cehromi, "internet sitelerinin bir hakimin ya da çalışma gruplarının kararlarıyla engellenemeyeceğini" dile getirdi.

İranlı Bakan, bu yüzden mahkemenin Instagram'a yönelik erişim engeli kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Cehromi, "internetin zararlarını önlemek" ve "siber savunmayı desteklemek" amacıyla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla 2012'de kurulan Siber Alem Yüksek Konseyi tarafından alınan kararları görmezden gelmekle suçlanmış ve 20 Ocak'ta İran Genel Başsavcılığının hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine savcılıkta ifade vermişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 27 Ocak'taki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cehromi hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin Yargı Erki'ni eleştirmişti.

İran'da Twitter, Facebook, Telegram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformları ve yabancı mesajlaşma uygulamaları uzun yıllardır erişim engeli kapsamında tutuluyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, Ağustos 2018'de yargıya Twitter'a yönelik erişim engelini kaldırma talebinde bulunmuş ancak söz konusu talep, "ülkedeki yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

Öte yandan Cehromi'nin, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakarların karşısında reformist ve ılımlı kanadın adaylarından biri olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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