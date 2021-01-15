İran'da ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi'nin kurucusu olduğu partiden istifası kabul edilmedi

İran'da lideri olduğu "Hizb-i İtimad-ı Milli" (Milli Güven Partisi) Merkez Konseyinde görev yapmasının İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmesi üzerine görevden ayrılmak isteyen ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin istifası partisi tarafından kabul edilmedi.

İran'da lideri olduğu "Hizb-i İtimad-ı Milli" (Milli Güven Partisi) Merkez Konseyinde görev yapmasının İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmesi üzerine görevden ayrılmak isteyen ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin istifası partisi tarafından kabul edilmedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Milli Güven Partisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehran Fereci, partinin Merkez Konseyinin Genel Sekreter Kerrubi'nin istifasını ve 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday değerlendirmesi yapmak için toplandığını söyledi.

Fereci, İçişleri Bakanlığına bağlı görev yapan ve siyasi partileri denetleyen 10'uncu Madde Komisyonu'nun partide göreve devam etmesini onaylamaması üzerine istifa mektubu sunan Kerrubi'nin talebine ilişkin, "Parti Merkez Konseyi toplantısında, Genel Sekreterin istifa önerisi ele alındı ve üyelerin çoğunluğu istifayı kabul etmedi." dedi.

Merkez Konseyinde 10'uncu Madde Komisyonunun kararına ilişkin itiraz dilekçesi gönderilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Fereci, Yüksek İdari Mahkemesine de şikayette bulunacaklarını belirtti.

Fereci, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday değerlendirmesinin de parti içinde sürdürüldüğünü ve kararı daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

İran İçişleri Bakanlığına bağlı görev yapan ve siyasi partileri denetleyen 10'uncu Madde Komisyonu, 28 Aralık 2020'de Milli Güven Partisi Merkez Konseyi üyesi dört ismin partide göreve devam etmesini onaylamayacağını açıklamıştı.

Buna göre, partinin lideri Mehdi Kerrubi'nin yanı sıra oğlu Hüseyin Kerrubi, Rahim Ebulhasani ve partinin sözcüsü İsmail Gerami Mukaddem'in parti yönetiminde yer almasına izin verilmemişti. Kerrubi, kararın ardından istifa mektubu sunmuştu.

Kerrubi'nin partisi kapatılabilir

10'uncu Madde Komisyonu kararına göre, Milli Güven Partisi'nin üç ay içinde yeni bir Genel Sekreter seçmesi ve diskalifiye edilen üyelerin yerine yedek üyeleri getirmesi gerekiyor. Partinin Merkez Konseyi üyelerinin Kerrubi'nin istifasını kabul etmemesi Milli Güven Partisi'nin ülkedeki faaliyet izinlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmesine ve partinin kapatılmasına yol açabilir.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi ile eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun