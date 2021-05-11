İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Merkezi eyaletinin merkez şehri Erak'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve pilot yardımcısının hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Merkezi eyaletinin merkez şehri Erak'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve pilot yardımcısının hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada bu sabah Erak Havalimanı'nda hafif eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Olayda pilot ve pilot yardımcısının hayatını kaybettiği, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun