İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rızayi: "Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rızayi: "Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz"

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rızayi:

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardımı gönderilmiş

ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardımı gönderilmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title