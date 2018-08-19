Irak'ta Yeni Kurulan Sünni Koalisyonun Erbil Temasları

Irak'ın önde gelen Sünni liderlerinin kurduğu "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonundan bir heyet, Irak Federal Mahkemesi tarafından onaylanan seçimlerinin hemen ardından temaslarda bulunmak için Erbil'e gitti.

Hamis Hançer başkanlığındaki Sünni heyet, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta kurulacak yeni hükümete ilişkin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, tarafların, yeni yönetimde anayasa çerçevesinde çoğunluk sağlanması ve azınlıkların gözardı edilmemesini vurguladığı kaydedildi.

Sünni heyet ile Kürt partiler arasında iş birliğinin sürdürülmesinin gerektiğine işaret edilen görüşmede, ülkedeki tüm tarafların aktif şekilde siyasi sürece katılarak yeni kabinede yer almaları gerektiği ifade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fellah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçiler Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi'den oluşan ülkenin önde gelen 6 Sünni siyasetçisi ve devlet adamı, geçen salı günü yayımladıkları ortak bir bildiriyle, "Ulusal Eksen Cephesi" adıyla yeni bir koalisyon kurduklarını açıklamıştı. Açıklamada, söz konusu koalisyonunun, "Iraklıların zayi olmuş haklarını garanti altına almak, yolsuzluk ve terör gibi sorunlarla mücadele etmek için" kurulduğu belirtilmişti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ilk resmi sonuçlarına göre Nuceyfi liderliğindeki Karar Koalisyonu 20 milletvekili çıkarmıştı.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi. Irak'ın yeni dönemde de 2003 sonrası alışılagelen koalisyon hükümetlerine devam edeceği görülüyor.

Irak'ta düzenlenen son seçimlerde sonuçların onaylanması işlemi, hile iddiaları ve düşük katılım gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi nedeniyle ertelenmişti. Irak Federal mahkemesi bugün seçim sonuçlarının onaylandığını duyurmuştu.