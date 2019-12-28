Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 490 gösterici öldü, 22 bin kişi yaralandı
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Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 490 gösterici öldü, 22 bin kişi yaralandı

Irak'ta yarı resmi İnsan Hakları Komisyonu, hükümet karşıtı protestoların başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 490 kişinin öldürüldüğünü duyurdu

28.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:29
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 490 gösterici öldü, 22 bin kişi yaralandı

'ta yarı resmi İnsan Hakları Komisyonu, hükümet karşıtı protestoların başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 490 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.


Komisyon üyesi Faysal Abdullah, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden 490 eylemciden 33'ünün kasten hedef alınan 'suikast kurbanı' aktivistler olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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