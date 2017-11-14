Irak-İran Sınırındaki Deprem

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya Başbakanı Necip Rezak, pazar gecesi Irak-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.





Rezak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı taziye mesajında, merkez üssü Halepçe kenti olan 7,3 büyüklüğündeki depremde ilgili, "Dualarımız ve düşüncelerimiz, deprem mağdurlarıyla. Depremden etkilenenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Irak-İran sınırında yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremde çoğu İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinden olmak üzere 400'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 7 bin kişi yaralanmıştı.