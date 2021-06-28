Irak: "Egemenliğimize saygı duyun"
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Irak: "Egemenliğimize saygı duyun"

Irak: 'Egemenliğimize saygı duyun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İtalya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, bütün tarafları Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

İtalya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, bütün tarafları Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, koalisyon güçlerinin DEAŞ'a karşı mücadelede verdiği desteği medeniyetle karşıladığını ifade etti. DEAŞ'a karşı mücadelede büyük rol oynayan Irak ordusu, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerini hatırlatan Hüseyin, koalisyon güçlerinin terörle mücadele, Irak askerlerini eğitmek ve DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin imarında oynadığı rolden övgü ile söz etti. Ülkesinin DEAŞ ile mücadelede koalisyon güçlerinin desteğinin sürmesini istediğini belirten Irak Dışişleri Bakanı, bütün tarafları Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

Önümüzdeki ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin önemine değinen Hüseyin, seçimlerde Irak'a destek vermeye hazır olduğunu söyleyen ülkelere teşekkürlerini iletti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Irak: 'Egemenliğimize saygı duyun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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