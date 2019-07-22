Irak Başbakanı Abdülmehdi, Ruhani ile görüştü

İran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakan Adil Abdülmehdi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Irak Başbakan Adil Abdülmehdi, Irak Milli Güvenlik Müsteşarı, Savunma, Maliye, Ulaştırma ve Petrol Bakanlarından oluşan heyet ile birlikte İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bu yıl içerisinde İran'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Abdülmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki liderin bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında yükselen gerilimi yatıştırma yollarını ele aldıkları kaydedildi.

İngiltere'ye ait bir petrol gemisinin geçtiğimiz Cuma günü İran tarafından alıkonulmasının ardından gerçekleştirilen ziyaret öncesi Irak Başbakanı Abdülmehdi, İngiltere Savunma Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile İngiltere arasındaki krizi aşma yollarını ele almıştı. Irak, daha önce ABD ile İran arasındaki gerginliğe son verebilmek için iki ülke arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA