İplik fabrikasındaki yangın 11 saatte söndürüldü

Dazkırı ilçesindeki bir iplik fabrikasının pamuk deposunda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çalışmalar sırasında fabrikanın çatısının bir bölümü çöktü.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.