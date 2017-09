İphone X ve Galaxy Note 8 Karşılaştırma!

Teknoloji harikası ve oldukça pahalı olan iPhone X ve Note 8 birbirinden farklı özelliklere sahipler. Phablet segmentinin en iyi telefonlarını sizler için karşılaştırdık.



Tasarım



IPhone X ve Samsung Galaxy Note 8"in tasarım açısından benzerlikleri var. Her ikisinin de arka tarafı tamamen camdan oluşuyor. Ayırca metal bir çerçeveye sahipler. iPhone X"in köşeleri daha eğri ve ön tarafı kamera ve sensörlerin olduğu kısım hariç tamamen ekrandan oluşuyor.



Galaxy Note 8"de ise ekranın hem üstünde hem de altında ince birer çerçeve bulunuyor. Tasarım olarak Note 8 kavisli bir yapıya sahipken iPhone X"in düz bir yapısı var.



Samsung Galaxy Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlara ve 195 gram ağırlığa sahip. iPhone X ise 143.6 x 70.9 x 7.7 mm boyutlarında ve 174 gram ağırlığında. Dolayısıyla Note 8 iPhone X"e göre daha büyük ve daha ağır bir telefon.







IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar su geçirmeden kalabilen Note 8, Orkide Grisi, Gece Siyahı ve Altın Sarısı renkleri ile piyasaya çıkacak. IP67 sertifikalı iPhone X ise 1 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar kalabiliyor. iPhone X, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçeneklerine sahip.



Ekran



iPhone X"in ön yüzü tamamen ekrandan oluşuyor. Apple, bunu sağlayabilmek adına ana ekran tuşundan ve Touch ID"den feragat etmek zorunda kaldı. iPhone X"in ekran-kasa oranı 80.94. Galaxy Note 8"in ise ekran-kasa oranı daha iyi (83.3) olsa da ekranın altında ve üstünde çerçeveler yer alıyor.







Galaxy Note 8"in 6.3 inçlik ekranı inç başına 521 ppi piksek yoğunluğuna ve 1.440 x 2.960 QHD+ çözünürlüğe sahip Süper Amoled bir ekran. iPhone X"in ise, 458 piksel yoğunluğuna ve 1,125 x 2,436 çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik OLED Süper Retina bir ekranı var.



Her iki telefon da HDR"yi destekliyor. Ancak iPhone X"in ekranı farkı basınç seviyelerine tepki vermesini sağlayan 3D Touch özelliğine ve çevredeki ışığı temel alarak beyaz dengesini otomatik olarak ayarlan True Tone Display özelliklerine sahip. Buna karşılık Note 8"in ekranı daima açık modu ve S Pen kullanımı öne çıkıyor.







Note 8, Samsung"un sonsuz ekran olarak ifade ettiği kavisli bir ekrana sahip. Bu ekrandaki kısayollar sayesinde menüler arasında hızlı geçişler yapılabiliyor. iPhone X ise düz bir ekrana sahip.



İşletim sistemi ve güç



iPhone X, 3 GB RAM ve altı çekirdekli yeni A11 Bionic yonga setini kullanıyor. Bu işlemci ile iPhone X Geekbench testlerinde hem tekli hem de çoklu çekirdek testlerinde rakip tanımıyor.







Samsung Galaxy Note 8"de 6GB RAM ve ABD kullanıcıları için Snapdragon 835 yonga seti, diğer ülkeler için ise Samsung Exynos 8895 yonga seti ile geliyor. Bu işlemciler şu anda Qualcomm ve Samsung"un en güçlü işlemcileri olması açısından önemli.



iPhone X, Apple"ın en yeni işletim sistemi olan iOS 11 yüklü geliyor. Note 8 ise Android Nougat ile geliyor. iPhone X"te donanım - yazılım uyumu çok iyi olduğu için muhtemelen testlerde daha üstün bir performans gösterecektir.



iPhone X"te ana ekran tuşu kaldırıldığı için hem telefonda etkileşime geçmek hem de ana ekrana dönmek için parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırmak zorundasınız. Yani işletim sisteminin özelliğinden faydalanmanız gerekiyor.



Note 8"de sanal ana ekran tuşunu kullanarak cihaz ile etkileşime geçilebiliyor. Ayrıca S Pen sayesinde kapalı ekranda bile birçok işlevi yerine getirmeniz mümkün.



Kamera



iPhone X, her ikisi de 12 MP çözünürlüklü f / 1.8 diyafram genişliğine sahip geniş açılı ve f / 2.4 diyafram genişliğine sahip telefoto kamera ile geliyor. Her iki lens de 2X zoom ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip.







Ayrıca bokeh efekti için bir görüntünün arka planını bulanıklaştırmanıza izin veren derinlik algılama yetenekleri var. Apple, esas olarak video oyunlarını yansıtabilmenizi sağlayan AR"ye büyük büyük bir ağırlık veriyor.



Galaxy Note 8, Samsung"un çift kameraya sahip ilk telefonu. Note 8"de f / 1.7 diyafram genişliğine sahip geniş açılı kamera ve f / 2.4 diyafram genişliğine sahip telefoto kamera bulunuyor. Her iki kamera da 12 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca iki kameranın da optik görüntü sabitleme özelliği var. Note 8"de de Bokeh efekti imkanı mevcut.



F / 1.7 diyafram değeri geniş açılı lens kullanıldığında iPhone X"e göre daha fazla ışık alabiliyor. iPhone X, artırılmış gerçeklik deneyimleri için inşa edilmiş çift objektif bir kameraya sahip olması yönüyle Note 8"in önünde yer alıyor. iPhone X, 60fps 4K, 240fps Full HD video çekebiliyorken Note 8 30 fps 4K, 60fps Full HD video çekebiliyor. Video kaydı yönüyle de iPhone X daha iyi.







Note 8"in ön kamerası 8MP çözünürlük ve f / 1.7 diyafram değerine sahipken, iPhone X"in kamerası 7 MP çözünürlük f / 2.2 diyafram değerine sahip. Bu değerlere göre Note 8"in ön kamerası daha üstün. Ancak iPhone X"in ön kamerası yüzünüzün 3D haritasını çıkaran Note 8"e göre daha üstün bir yüz tanıma sistemine sahip.



Batarya



Apple, iPhone X pilinin boyutunu açıklamadı, Ancak 12 saate kadar internet deneyimi ve 13 saate kadar video izleme imkanı sunduğu belirtildi. Kablosuz şarj desteği de bulunan iPhone X, 30 dakika içinde sıfırdan % 50"ye kadar şarj olabiliyor. Ancak hızlı şarj için Mac adaptörü gerekli.







Samsung Galaxy Note 8, hem kablosuz hem de hızlı şarj işlemlerini destekleyen 3,300 mAh gücünde bir bataryaya sahip. Ancak iPhone X gibi ekstra bir şeye gerek yok. Hızlı şarj adaptörü kutusundan çıkıyor.



Güvenlik



Apple, iPhone X ile birlikte 2013"ten beri kullandığı biometrik güvenlik sistemi olan Touch ID"ye veda etti. Bunun yerine yüz tanıma sistemine geçti.







Touch ID ile kıyasla çok daha güvenli ve çok daha pratik olduğu söylenen Face ID, kızılötesi kamera, ışık projektörü ve nokta projektörünü aynı anda kullanarak milyonda bir hata ile telefonunuza erişmenizi sağlıyor.



Nokta projektörü ile yüz haritanızı oluşturan sistem, yüzünüzün üzerine 30 binin üzerinde nokta yansıtıyor. Kızılötesi kamera ile bu noktaları okuyan sistem, verileri işlemcideki özel alana gönderiyor. Ayrıca ışık projektörü ise görünmez bir kızılötesi ışık yayarak yüzünüzün karanlıkta bile algılanmasını sağlıyor.







Sistem yüzünüzün haritasını çıkarttığı içinse şapka takmanız, sakal bırakmanız veya gözlük takmanız herhangi bir şekilde sistemi olumsuz yönde etkilemiyor. Ayrıca bu sistem fotoğrafla güvenliğin aşılmasını da engelliyor.



Samsung"un güvenlik çözümü ise çok daha çeşitli. Şirket Note 8"de parmak izi okuyucuyu kullanmaya devam ediyor. Parmak izi okuyucu çok güvenli bir sistem. Note 8"de ayrıca yüz tanıma ve iris tarayıcı özellikleri mevcut.







Note 8"in yüz tanıma sistemi fotoğraf ve videolar ile geçilebilirken iris tarayıcı çok daha güvenli bir sistem olarak göze çarpıyor. Samsung yetkililerinin açıklamasına göre parmak izi okuyucu 130 farklı tanımlama yaparken iris tarayıcı her iki gözde toplam 400 tanımlama yapabiliyor.



Note 8 hem çok çeşitli güvenlik sistemleri ile hem de parmak izi okuyucunun yüz tanımaya göre çok daha pratik olması yönüyle iPhone X"in bir adım önünde gibi görünüyor.



Fiyat ve depolama seçenekleri



iPhone X"in 64GB modeli 999 dolar, 256 GB modeli ise 1149 dolar fiyat etiketine sahip. iPhone X"te microSD kart desteği bulunmuyor.



Samsung Galaxy Note 8, 64 GB modeli 929 dolar fiyat etiketine sahipken cihazın 128 GB modeli de mevcut. Note 8, microSD kart desteğiyle geliyor. Hem fiyat hem de microSD kart desteği Note 8"i öne çıkarıyor.







iOS sizin için daha kullanışlı bir sistemse iPhone X" i tercih edebilirsiniz. Sistem-donanım uyumu iPhone X"i öne çıkarıyor İşletim sisteminden ziyade cihazların özellikleri sizin için ön planda ise Galaxy Note 8, daha büyük ekran, S Pen ve işlevsellik açısından daha iyi bir deneyim sunabilir. Note 8"in bilgisayarı aratmayan özelliklere sahip olması tercih sebebi olabilir.



Akıllı telefon seçimi konusunda zevkler ve maddi imkanlar kullanıcıların tercihlerini etkiliyor. Bu sebeple bu karşılaştırma sizin tercihinizi belirleme amacında değil sadece tavsiye niteliğindedir.