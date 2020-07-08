iPhone Kullanıcıları İsyanda! Son iOS Sürümünde Çıldırtan Sorun Apple, 2019'da iPhone 11'i tanıttığında pil geliştirmesine dikkat çekmişti. Yeni iPhone'lar daha büyük kapasiteli pilleriyle daha uzun kullanım süresi sunsa da yazılım tarafında gelişme söz konusu değil.

Apple, 2019'da iPhone 11'i tanıttığında pil geliştirmesine dikkat çekmişti. Yeni iPhone'lar daha büyük kapasiteli pilleriyle daha uzun kullanım süresi sunsa da yazılım tarafında gelişme söz konusu değil. Öyle ki güncel iOS sürümü iOS 13.5.1'in pil süresinden şikayetçi birçok kullanıcı var. Üstelik bu kullanıcılar en yeni modellere sahip.

iOS 13.5.1 Güncellemesi Sorunlu!

Apple, iPhone'larda batarya kapasitesini artırmasına rağmen hala iOS'da tutarlı kullanım süresi veremiyor. Betalarda sürpriz bir şekilde memnun eden iOS sürümleri finalde onlarca sorun yaşatıyor. Bu sorun genelde pil odaklı oluyor. iOS 13.5.1 güncellemesinde de bu değişmedi. Apple'ın Topluluk web sitesinde yapılan çeşitli şikayetlere göre, birçok kullanıcının iOS 13.5 ve iOS 13.5.1 güncellemesinden sonra iPhone'larında pil sorunu yaşadığı anlaşılıyor. Arka planda uygulama yenileme devre dışı bırakılmış olsa bile (teoride pil ömrünün korunmasına yardımcı oluyor) pil tüketiminin kötü olduğu belirtiliyor.

iOS 13 Batarya Sorunu Çözümü

Bir iPhone 11 kullanıcısının yorumu "Yazılımı iOS 13.5'e güncelledim, pil oldukça hızlı boşalıyor. Yüzde 100 şarj etmiştim, 10 dakika internette gezdim ve pil yüzde 70 oranında azaldı. Önceki güncellemeye geri dönebiliyor muyum? Bu sürümden hiç memnun değilim!" şeklinde. Şimdilik bu sorunu düzeltmenin tek yolu uygulamalara gidip arka planda yenilemeyi devre dışı bırakmak. Uygulama için bu özelliği kapatmanız, her başlatışınızda verilerin yeniden yüklenmesini bekleyeceğiniz anlamına gelir.

iOS 14 Beta Pil Testi

Bu arada iOS 14'ün ikinci betası dün yayınlandı. İlk beta sürümü olmasına karşın, iOS 14 önceki iOS sürümüne kıyasla daha uzun kullanım süresi vererek şaşırtmıştı. iOS 14 beta 1 pil testine aşağıdan bakabilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir