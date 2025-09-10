iPhone 17 Pro Max fiyatı! Türkiye fiyatı açıklandı

iPhone 17 Pro Max fiyatı Türkiye ne kadar? Apple, yeni iPhone 17 serisini "Awe Dropping" etkinliğiyle tanıttı. Serinin tüm modelleri için Türkiye fiyatları ve satış tarihleri de duyuruldu.

İPHONE 17 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın Türkiye fiyatlarını aynı gece açıklaması dikkat çekti. iPhone 17 Pro Max modeli için başlangıç fiyatı 119 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, serinin en yüksek modeli olan Pro Max için geçerli olacak. Pro Max dışında diğer modellerin fiyatları da açıklandı. iPhone 17 Air için 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro için 107 bin 999 TL, standart iPhone 17 için ise 77 bin 999 TL başlangıç fiyatı duyuruldu.

Yeni fiyatlarla birlikte serinin Türkiye pazarındaki konumlandırması da netleşti. iPhone 17 Pro Max, serinin en güçlü ve en pahalı modeli olarak öne çıkarken, standart iPhone 17 modeli fiyat olarak 77 bin 999 TL ile serinin giriş seviyesini oluşturuyor. Apple'ın fiyatlandırmada önceki yılın çizgisini koruduğu görülüyor.

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple, iPhone 17 serisinin Türkiye'de ön sipariş tarihini de etkinlikle birlikte açıkladı. Türkiye'de ön siparişler 12 Eylül saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Ön sipariş sürecinin ardından satış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlendi.

Türkiye satış tarihleri, Apple kullanıcıları için önemli bir detay oldu. Geçmiş yıllarda bazı modellerin Türkiye'ye geç gelmesi eleştirilmişti. Bu yıl ise Apple, seriyi tanıttıktan bir hafta sonra Türkiye satışını başlatıyor.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone 17 serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ekran tarafında geldi. iPhone 16 serisi 60 Hz ekranıyla eleştirilmişti. iPhone 17 ile birlikte 120 Hz OLED ekrana geçiş yapıldı. Ayrıca ProMotion ve Hep Açık ekran özellikleri de eklendi. Standart ekran boyutu da 6.1 inçten 6.3 inçe yükseltildi. Apple, Ceramic Shield 2 teknolojisiyle çizilmelere karşı üç kat daha fazla dayanıklılık sağlandığını da duyurdu.

Kamera tarafında iPhone 17, iPhone 16 ile benzer sensörlere sahip. Ancak yazılım geliştirmeleri ve A19 çip sayesinde performans biraz daha iyi hale getirildi. En büyük değişiklik ise ön kamerada yapıldı. Apple, yıllardır kullandığı 12 MP ön kamerayı bırakarak 18 MP selfie kamerasına geçti. Bu sayede daha net video görüşmeleri ve detaylı fotoğraflar elde edilebilecek.

İPHONE 17 FİYATI TÜRKİYE'DE NE KADAR, KAÇ TL?

Apple, iPhone 16 serisinde olduğu gibi iPhone 17 serisinde de ABD fiyatlarını 799 dolardan başlatıyor. Türkiye fiyatları ise etkinlikle birlikte açıklandı. Standart iPhone 17 modeli için başlangıç fiyatı 77 bin 999 TL olarak duyuruldu.

Bunun yanında serinin diğer modelleri için fiyatlar da netleşti. iPhone 17 Air 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL, iPhone 17 Pro Max ise 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa çıkacak. Apple, fiyat politikasında geçen yılki seviyeyi korudu.