İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı - Haber
Koronavirüs, Finlandiya, Teknoloji

İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı

Finlandiya, coronavirüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerin kapatıldığı ülkeler arasında ancak bu Cuma ilginç bir olay yaşandı.

20.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:34
İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı

Finlandiya, coronavirüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerin kapatıldığı ülkeler arasında ancak bu Cuma ilginç bir olay yaşandı. Görevli bir imam, internet üzerinden Cuma namazı kıldırdı. Finlandiya'da bir ilk olan olayın detayları haberimizde.

Finlandiya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını yoğun bir şekilde yaşayan ülkeler arasında. İnsanların en kalabalık olduğu yerlerden biri olan ibadethaneler salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkede kapatıldı. Camilerde cemaatle namazı kılınması yasaklandı. Ancak din görevlilerine bu engel olmadı; internet üzerinden Cuma namazı kılındı. Finlandiya İslam Cemaati imamlarından olduğu söylenen Ramil Belyaev, camiler kapalı olduğundan Cuma namazını Facebook üzerinden açtığı canlı yayınla kıldırdı. Kısa bir bilgilendirmenin ardından cemaati kıldırmaya başladı.

İmam, "Cuma namazı yerine evde öğle namazının kılınması çözümü ortaya kondu ancak bir başka imkan daha var. Günümüz teknolojilerini kullanarak böyle istisnai durumlarda Cuma namazını internet üzerinden kıldırmak." dedi.

Finlandiya'da ilk kez böyle bir uygulama yapıldı. Normalde Cuma namazlarında camilere ortalama 100 kişinin geldiği, internet üzerinden kılınan Cuma namazına 50 - 60 kişinin katıldığı belirtildi.

Ülkemizde durum ne? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün resmi Twitter hesabı üzerinden "Koronavirüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır." duyurusunu yapmıştı.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın Haber
BDDK, bankalara kredi çağrısı yaptı: Hızlıca karşılayın
DSÖ, 'Bu bir umut' deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haber
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haber
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Serra Yılmaz Fahrettin Koca Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 22:58:41. #1.14#
title