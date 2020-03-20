İnternet Üzerinden Cuma Namazı Kılındı Finlandiya, coronavirüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerin kapatıldığı ülkeler arasında ancak bu Cuma ilginç bir olay yaşandı.

Finlandiya, coronavirüsü tedbirleri kapsamında ibadethanelerin kapatıldığı ülkeler arasında ancak bu Cuma ilginç bir olay yaşandı. Görevli bir imam, internet üzerinden Cuma namazı kıldırdı. Finlandiya'da bir ilk olan olayın detayları haberimizde.

Finlandiya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını yoğun bir şekilde yaşayan ülkeler arasında. İnsanların en kalabalık olduğu yerlerden biri olan ibadethaneler salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkede kapatıldı. Camilerde cemaatle namazı kılınması yasaklandı. Ancak din görevlilerine bu engel olmadı; internet üzerinden Cuma namazı kılındı. Finlandiya İslam Cemaati imamlarından olduğu söylenen Ramil Belyaev, camiler kapalı olduğundan Cuma namazını Facebook üzerinden açtığı canlı yayınla kıldırdı. Kısa bir bilgilendirmenin ardından cemaati kıldırmaya başladı.

İmam, "Cuma namazı yerine evde öğle namazının kılınması çözümü ortaya kondu ancak bir başka imkan daha var. Günümüz teknolojilerini kullanarak böyle istisnai durumlarda Cuma namazını internet üzerinden kıldırmak." dedi.

Finlandiya'da ilk kez böyle bir uygulama yapıldı. Normalde Cuma namazlarında camilere ortalama 100 kişinin geldiği, internet üzerinden kılınan Cuma namazına 50 - 60 kişinin katıldığı belirtildi.

Ülkemizde durum ne? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün resmi Twitter hesabı üzerinden "Koronavirüsün yayılma riskine karşı aldığımız yeni tedbirler çerçevesinde; Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacaktır." duyurusunu yapmıştı.