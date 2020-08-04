İnsan etkisi: Plastikle dolu penguen yuvaları
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İnsan etkisi: Plastikle dolu penguen yuvaları

Biyolog Andrea Raya Rey yirmi yıldır Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da bulunan yedi penguen kolonisinden birini inceliyor.

04.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:39

Biyolog Andrea Raya Rey yirmi yıldır Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da bulunan yedi penguen kolonisinden birini inceliyor. Hammer Adası'nda yer alan bu kolonideki 5 bin yuvanın yüzde doksanı, Ushuaia şehrinden kaynaklanan atıklar nedeniyle plastikle dolu. Buna ek olarak, iklim değişikliği gıda zincirini ve gıdaların enerji içeriğini de değiştirmiş durumda.

İnsan etkisi: Plastikle dolu penguen yuvaları

Kaynak: DailyMotion.com

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