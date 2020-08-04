İnsan etkisi: Plastikle dolu penguen yuvaları Biyolog Andrea Raya Rey yirmi yıldır Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da bulunan yedi penguen kolonisinden birini inceliyor.

Biyolog Andrea Raya Rey yirmi yıldır Arjantin'in güneyindeki Tierra del Fuego'da bulunan yedi penguen kolonisinden birini inceliyor. Hammer Adası'nda yer alan bu kolonideki 5 bin yuvanın yüzde doksanı, Ushuaia şehrinden kaynaklanan atıklar nedeniyle plastikle dolu. Buna ek olarak, iklim değişikliği gıda zincirini ve gıdaların enerji içeriğini de değiştirmiş durumda.

Kaynak: DailyMotion.com