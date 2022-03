İnşaat ve yapı malzemeleri sektör temsilcileri New York'ta

Pandemi koşulları nedeniyle iç pazarda ivme kaybeden inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, ihracat odaklı çalışmalara hız verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayata geçirdiği UR-GE projesi kapsamında ilk yurt dışı iş gezisi organizasyonu New York'ta gerçekleştirildi.

Firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen etkinliğe BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak ve Irmak Aslan ile BTSO üyesi firmaların temsilcileri katıldı. BTSO heyeti, inşaat ve yapı malzemeleri alanında kentin en büyük sektörel buluşması niteliği taşıyan New York Build Expo'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu üyeleri Alparslan Senocak ve Irmak Aslan ile firma temsilcileri, New York temasları kapsamında Türk Evi'nde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ziyaret etti. Bursa iş dünyası temsilcileri ayrıca New York City'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Edward Mermelstein ve beraberindeki heyeti ağırladı. Mermelstein, Türk Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte New York'ta iş ve yatırım olanakları konusunda Bursa iş dünyası temsilcilerini bilgilendirdi.

"ABD pazarı güçlü bir potansiyel taşıyor"

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, New York'ta gerçekleştirilen fuar çalışmaları ve yapılan etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulundu. New York Build Expo'nun çok geniş bir iş ağına sahip olduğunu belirten Şener, "Bildiğimiz fuar konseptinden çok daha farklı olan bir organizasyonunda yer aldık. Daha çok iletişim ve firmaların birbirini tanımasına dönük olan bu etkinlik kapsamında pek çok yeni firmayla tanışma fırsatı bulduk." dedi. Türk Evi'nde New York Başkonsolosu ile yaptıkları görüşmenin ardından Bursa firmaları ile New York'ta faaliyet gösteren inşaat ve yapı malzemeleri sektör temsilcilerini bir araya getiirmeyi planladıklarını açıklayan Şener, "Bu pazarda çok güçlü bir potansiyel var. Bizler de firmalarımızın yolunu açacak projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yapı sektörümüz ümit ediyorum ki burada çok başarılı işler yapacaktır." diye konuştu.

İnşaat sektörünün pandeminin etkisiyle 2021 yılında da daraldığını belirten Şener, şöyle devam etti: "Fakat yapı sektörümüzün çok ciddi bir potansiyeli var. Rusya ve Ukrayna bizim klasik pazarlarımız ancak bu ülkelerin durumu malum. Bu pazarlarda bir çalışma yapamıyorsak o zaman biz de Kuzey Amerika ve diğer pazarları öne çıkarmalıyız. Kuzey Amerika bu anlamda firmalarımızın çok ciddi anlamda başarı elde edebilecekleri bir pazar. Buradaki etkin çalışmalarımızla sektörün ihracatına katkı sağlayabileceğimize inanıyorum."

UR-GE kapsamındaki ilk yurt dışı faaliyet

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak da inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe ilk yurt dışı faaliyetinin New York'ta gerçekleştirildiğini söyledi. "Buradaki asli amacımız iç pazarda daralan sektörümüzü yurt dışına açmaktı. Firmalarımızı yurt dışına taşıyarak iş potansiyelini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Şenocak, şöyle devam etti: "UR-GE faaliyetlerimiz kapsamında firmalarımız arasında ortak hareket kültürü oluşturmak temel önceliğimiz. Firmalarımızdan aldığımız enerjiyle çok başarılı ve etkin bir program gerçekleştirdik. Ülkemize ihracatçı kazandırmak adına çalışlarımızı sürdüreceğiz. Firmalarımızın bu enerjisi olduğu sürece hem sektörümüz hem de ülkemiz adına hedeflediğimiz ticaret potansiyele ulaşacağımıza inanıyorum."

Alparslan Şenocak, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki UR-GE çalışmalarını B2B organizasyonlarıyla sürdürerek firmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

"BTSO ile güzel bir kapı aralandı"

İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç da BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirdiği iş gezisi programının oldukça verimli geçtiğini söyledi. New York'ta birçok firma ile görüşme yaptıklarını belirten Andıç, "Bu görüşmelerin sonucunda önemli bir network de oluştu. Görüşme trafiğimiz sürecek. Ancak özellikle New York Belediye Başkanı ile yaptığımız toplantı can alıcı etkinliklerden biri oldu. New York'ta iş yapmak belki bizim yatırımcılarımız ve iş insanlarımız için zor gibi görünse bile BTSO önderliğinde çok güzel bir kapı aralandı burada. Bizler üretim yapan sanayici arkadaşlarımız ve üyelerimizin ürünlerini tanıtacağız. New York Belediyesi ise bize burada iş yapma ve sertifikasyon konusunda destek vereceğini beyan etti." dedi. Son dönemde küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli sorunların ortaya çıktığına işaret eden Andıç, "Şirketlerimizin bu dönemi rahat atlatabilmesi için yabancı pazarlar çok değerli hale geldi. Üzülerek söylüyorum ki döviz kurunun TL karşısında geldiği seviye de böyle bir fırsat oluşturdu. Ürettiğimiz malzemeleri burada çok rahat satabiliriz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE projesinde yer alan firmalardan Tuna Boya'yı temsilen iş gezisi organizasyonuna katılan Cemal Tuna da Türk firmalarının inşaat malzemeleri kalitesi bakımından iyi bir seviyede olduğunu belirterek, "Yaptığımız incelemelerde de bunu yakından gördük. Bu pazarda da çok önemli iş fırsatları var. BTSO heyeti olarak New York Belediyesi ile işbirliği imkanlarını içeren önemli bir toplantı gerçekleştirdik. BTSO Yönetim Kurulu'na bizlere bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Karadeniz İskele Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kalaycı ise iskele üreten bir firma olduklarını belirterek, "Burası bizim için inanılmaz büyük bir pazar. Bu pazarda çok büyük imkanlar var. İş alanları çok geniş. Üretmiş olduğumuz cephe platformları ve personel yük asansörleri de çok yaygın bir şekilde bu bölgede kullanılıyor. Bu pazarı değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. UR-GE projemizin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Beklentilerimizi karşılayan bir etkinlik"

Pars Teknik Yapı Kimyasalları markasıyla katılan Hüseyin Kul, "Pandemiden dolayı inşaat sektörü sekteye uğradı. Ancak barınma ihtiyacı sürüyor. Biz de Bursa'daki inşaatlara yönelik malzeme üreten firmalar olarak iç piyasanın dışında dış piyasada da operasyonel faaliyetlerde bulunmanın farkına vardık. Şirket olarak yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD'de yapı fuarında daha geniş coğrafyalarda da başarılı olabileceğimiz bir kez daha gördük. Türk yapı malzemeleri üreticileri olarak kaliteli ürünlere sahibiz. 20 milyar dolar seviyesinde yapı malzemeleri ihracatımız var, bunu artırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bilekler Grup Yöneticisi Levent Bilek, "Pandemi sürecinde böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirmek önemli bir başarı. Mükemmel bir fuar etkinliği oldu. Firma olarak da bu etkinlikten istediğimizi aldık. Burada 3 firma ile irtibat kurduk. İhracat biraz meşakkatlidir. Daralan pazarda bizim ürünlerimizi yurt dışı pazarlara sevk etmemiz lazım. Sağ cebinizden sol cebinize koyduğunuz para sizi büyütmez. Dışardan gelen bir takım imkanlarla ülkemizi büyütebiliriz. Bu konuda Ticaret Bakanlığı yetkililerine, BTSO Yönetim Kurulu'na ve UR-GE kapsamında çalışan ekibimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - BURSA