İnşaat Sektöründen Kdv Teklifi

Ankara'da konut projeleri kadar ofis projeleri de yükseliyor. Fertaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün büyümeye devem edebilmesi için konutta uygulanan KDV indirimin ticari alanlara da uygulanması gerektiğine işaret etti.



Yıldırım "Konut alımlarında KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi ülke ekonomisinin canlandırılması adına alınmış çok yerinde bir karar. KDV düzenlemeleri sektörümüze büyük hareketlilik getirdi. Grubumuz bünyesinde hayata geçirilen Beytepe Beyterrace ve Cevizlipark Konutlarında da bu faydayı rahatlıkla görebildik. Hareketliliğin devam etmesi için uygulanan KDV oran sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Bu süreklilik konut projeleriyle sınırlı kalmayıp, ticari projelere de sirayet etmeli. Hem Ankara hem de Türkiye'nin her bir köşesinde yükselen ticari projeler de KDV indiriminden nasibini almalı. Bu sayede inşaatın bir ayağının da güçlenmesi ve Türkiye ekonomisine can suyu olması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



KONUT SATIŞLARI ARTIYOR



Yapılan bu teşviklerin konut piyasasında hareketlilik yarattığını vurgulayan Fertaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, "Türkiye genelinde konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 oldu. Satılan 116 bin konutun 54 binini yeni konutlar oluşturuyor. Yeni konut satışında da yüzde 42,6'lık bir artış var. Hareketlenme ile birlikte inşaat sektöründe daha fazla büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin ivme kaybetmeden devam etmesi için konutta uygulanan KDV oranlarının daim olması, ofis projeleri gibi ticari projelerde de aynı KDV uygulamasına gidilmesi gerekiyor" dedi.



BALGAT'TA YÜKSELİYOR



Ankara'nın yükselen lokasyonlarından Balgat'ta farklı mimari yapısıyla dikkat çeken Yıldırım Kule, yeni yaşam alanları sunuyor. Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak şekilde üçüncü nesil camlar, çevreci ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak en ince ayrıntısına kadar düşünülen, Balgat'ta inşaatı tamamlanan Yıldırım Kule, 46 bin metre karelik yeni bir yaşam alanı sunuyor.