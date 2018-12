İnşaat sektörü 2019'dan umutlu

BURSA - Konut kredilerinde yaşanan faiz düşüşü inşaat sektörüne can suyu oldu. Sektörün önde gelen temsilcileri arasında yer alan Atış Yapı CEO'su Ahmet Atış, konut fiyatlarının 2019 yılından itibaren yükseleceğini belirterek, "Emlak sektörü en dip fiyatları gördü. Şu an tam fırsat ve mal alım dönemi" dedi.

2018 yılının son çeyreğinde yaşanan ekonomik saldırılar ve dolar kurundaki oynaklık sonrası inşaat sektöründe yaşanan daralma, konut kredi faizlerindeki düşüşün ardından harekete geçti. 2019 yılından umutlu olduklarını belirten sektör temsilcileri konut kredileri düştükçe emlak fiyatlarının artacağını dile getirdi.

2018 yılına sektör olarak çok iyi başlamalarına karşın seçimlerden sonra başlayan ekonomik saldırılar neticesinde zor bir üçüncü ve dördüncü çeyrek yaşadıklarını belirten Atış Yapı CEO'su Ahmet Atış, "Ekonomik göstergeler 2019 başı itibariyle faizdeki düşme eğiliminin devam edeceğini işaret ediyor. Sektörümüz açısından bunlar umut verici. Aslında şu an tam fırsat ve mal alım dönemi. Dolar bazında da değerlendirdiğimiz zaman emlak sektörü şuan en dip fiyatları görmüş oldu. Faizlerinde düşmesiyle birlikte fiyatlarında yüksek bir artış öngörüyoruz. 2019 yılında emlak fiyatları çok yükselecek diyebiliriz. Konut kredileri düştükçe fiyatlarda bir artış olacak gibi duruyor" dedi.

Yaşanan ekonomik saldırı ve daralma sonrası mevcut müşterilerine vadeli ve senetli satışlarla hizmet vermeye devam ettiklerini bu süreci bu şekilde atlattıklarını belirten Atış, "İşinizi yaşamadıktan sonra, işinizle yatıp işinizle kalkmadıktan sonra inşaat ek olarak yapılabilecek bir iş değil. Bu dönemde bu anlaşılmış oldu" dedi.

Atış Bursa da arz fazlası bulunmadığı için bitmiş konut stoklarının da bulunmadığına dikkat çekerek bu sebeple projeden satışlarda da yabancılara 250 bin dolarlık vatandaşlık hakkının verilmesinin sektör adına çok umut verici olduğunu söyledi.

"Alternatifi olmayan projeler sunmak lazım"

Yapılan yeni projelerde güvenlik ve kapalı otopark özelliklerinin artık bir standart haline geldiğini belirten Ahmet Atış, "İnsanlar artık basit yapılarda yaşamak istemiyor. Kapalı otopark ve güvenlik artık bir standart. Bunları yaşarken de cebinden minimum aidatın çıkmasını istiyor. Daha sonradan bunları yapmak zor olduğu için proje aşamasında, "o projede yaşıyormuş" gibi her şeyin planlanması gerekiyor ki satışınız iyi günde de, kötü günde de, krizde de devam edebilsin. Alternatifi olmayan projeler yapılması, bunlarla öne çıkılması lazım" dedi.

"Atış Westpoınt 3 ayda teslim edilecek"

2019 yılında daha çok şirketin kendi arazileri üzerine yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Atış, "Nilüfer bölgesinde alımını bir yıl önce yaptığımız bir arazimiz vardı. Onun üzerine Westpoınt projesini inşa ediyoruz. İlk etapta 40 bağımsız bölümden oluşan, Bursa'nın en değerli ticari ünitelerinin imalatı ve satışına başladık. 3 ay gibi rekor bir sürede bunların inşaatını bitirip teslimatını yapmış olacağız. İkinci ve üçüncü etaplarını daha sonra planlayacağız. Diğer şantiyelerimizde de çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. En büyük şantiyemiz Down Town Projesi'nde de çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yılının ülkemiz adına da sektör ve şirketimiz adına da daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

