İnşaat alanında yangın
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İnşaat alanında yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

23.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:39

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Altınordu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın şantiye alanındaki 3 katlı konteynırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) sevk edildi.

Yaklaşık 100 kişinin içerisinde bulunduğu konteynırın üst katlarında yangın nedeniyle çökme meydana gelirken, işçilerin birçoğu da kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Konteynır içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Ümraniye Site Mahallesi'nde çıkan yangına, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçeden itfaiye görevleri sevk edildi.

Çıkan yangının sahur vaktine kadar uzaması nedeniyle görev başında bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra sahur yemeklerini olay yerinde yedi.

İnşaat alanında yangın

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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