İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesi'nin 75. Yıl Dönümü

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 75. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında ilk olarak Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Kent yetkilileri ve diğer katılımcılar daha sonra bando eşliğinde İnönü-Churcill Barış Parkı'na kadar yürüdü. Türkiye Kuvay-i Milliye Mücahitleri Derneği Tarsus Şubesi üyelerinin de yer aldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, parkta yer alan salonda yapılan etkinlikteki konuşmasında, İnönü ile Churchill arasında Yenice Tren İstasyonu'nda 1943 yılında yapılan görüşmenin Türkiye tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yenice'nin iki büyük dünya savaşında da önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını aktaran Boro, "İnönü ile Churchill buluşması, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesini önlemiştir. İnönü ile Churchill görüşmenin sonucunda, Türk heyeti, Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' ilkesini savunmuş ve barıştan yana tavır sergileyerek ülkeyi savaşa sokmamıştır." diye konuştu.

Çağ Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Engin Oba ve CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay da konuşmalarında, İnönü-Churchill görüşmeleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından 2. Dünya Savaşı sırasındaki casusluk olaylarının anlatıldığı 1952 yapımı "5 Parmak" adlı film gösterildi.

Daha sonra yetkililer barış görüşmelerinin yapıldığı "Beyaz Vagon"u gezerek buradaki hatıra defterini imzaladı.