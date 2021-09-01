İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçenin Yenice Mahallesi'nde çiftçiler tarafından yoğunlukla kullanılan Sıraca Köprüsü ile devamında bulunan Sıraca ve Kömürlük yollarında stabilize malzeme ile yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 4 km'lik Sıraca ve Kömürlük yollarındaki yol yapım çalışmalarını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekiplerinden bilgi aldı. İlçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İnönü Belediyesi, Sıraca ve Kömürlük yollarındaki yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.

Sıraca ve Kömürlük yollarındaki yol yapım çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı