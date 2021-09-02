İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırım kararı
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İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırım kararı

İngiltere'den Myanmar'a yeni yaptırım kararı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, Myanmarlı iş adamı U Tay Za ve sahibi olduğu Htoo Şirketler Grubuna yönelik yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Myanmarlı iş adamı U Tay Za ve sahibi olduğu Htoo Şirketler Grubuna yönelik yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Htoo Şirketler Grubunun bölge genelinde faaliyet gösteren ve Arakan'da 2017'deki operasyonlara fon sağlayan büyük bir iş ağı olduğu belirtildi.

U Tay Za'nın eski ve mevcut darbe rejimleriyle olan geniş bağlantıları üzerinden orduyla bağlantısı bulunduğu ve ordunun silah edinmesine yardım ettiği için ciddi insan hakları ihlallerine destek sağladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da darbe yönetiminin Myanmar halkına yönelik acımasız saldırısını durdurma belirtisi göstermediğini ifade etti.

İngiltere olarak cunta yönetiminin mali kaynaklara erişimini ve çocuklar dahil masum insanları öldürmek için kullanılan silah tedarikini kısıtlamaya devam edeceklerini vurgulayan Raab, cuntanın eylemlerini destekleyenleri de hedef alacaklarını belirtti.

Derhal yürürlüğe girecek yaptırımlarla Htoo Group ve U Tay Za'nın İngiltere'deki varlıkları dondurulacak ve aynı zamanda iş adamının ülkeye girişi yasaklanacak.

Darbe sonrası yaptırımlar

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınarken, cunta yönetimini hedefleyen yaptırım kararları alınmıştı.

İngiltere, daha önce de aralarında Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing'i temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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